SKVELÝ VÝSLEDOK: Zapletalová skončila druhá v Osle a s limitom na MS

ženy:



400 m prek.: 1. Dalilah Muhammadová (USA) 53,34 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 54,44, 3. Gianna Woodruffová (Pan.) 54,45







100 m: 1. Julian Alfredová (Sv.Lucia) 10,89 s, 2. Marie-Josee Ta Lou-Smithová (Pob. slon.) 11,00, 3. Dina Asherová-Smithová (V.Brit.) 11,08



400 m: 1. Isabella Whittakerová (USA) 49,58 s, 2. Henriette Jägerová (Nór.) 49,62, 3. Amber Anningová (V.Brit.) 50,24



3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 9:02,60 min - WL, 2. Winfred Yaviová (Bahrajn) 9:02,76, 3. Marwa Bouzayaniová (Tun.) 9:06,84



trojskok: 1. Leyanis Perezová Hernandezová (Kuba) 14,72 m, 2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,57, 3. Jasmine Mooreová 14,41



oštep: 1. Haruka Kitagučiová (Jap.) 64,63 m, 2. Adriana Vilagošová (Srb.) 63,78, 3. Jo-Ane de Plessisová (JAR) 62,77







muži:



200 m: 1. Reynier Mena (Kuba) 20,20 s, 2. Timothe Mumenthaler (Švaj.) 20,27, 3. Andre de Grasse 20,33



800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,78 min, 2. Mohamed Attaoui (Šp.) 1:42,90, 3. Djamel Sedjati (Alž.) 1:43,06



míľa: 1. Isaac Nader (Port.) 3:48,25 min, 2. Cameron Myers (Aus.) 3:48,87, 3. Stefan Nillessen (Hol.) 3:49,02



5000 m: 1. Nico Young (USA) 12:45,27 min, 2. Biniam Mehary 12:45,93, 3. Kuma Girma (obaja Eti.) 12:46,41



300 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 32,67 s - najlepší čas histórie, 2. Rai Benjamin (USA) 32,22, 3. Alison dos Santos (Braz.) 33,38



trojskok: 1. Joradn Scott (Jam.) 17,34 cm, 2. Pedro Pichardo (Port.) 17,06, 3. Max Hess (Nem.) 16,96



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 6,15 cm, 2. Emmanouil Karalis (Gr.) 5,82, 3. Kurtis Marschall (Aus.) 5,72

Oslo 12. júna (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila skvelé druhé miesto v behu na 400 m prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v nórskom Osle. Na podujatí Bislett Games dosiahla čas 54,44 sekundy, ktorý je jej druhý najlepší v kariére a zároveň ním splnila limit (54,65 s) na septembrové MS v Tokiu. Zdolala ju iba Dalilah Muhammadová z USA časom 53,34 s. Najlepší čas histórie v netradičnej disciplíne 300 m prekážky dosiahol domáci miláčik Karsten Warholm časom 32,67 sekundy. V Osle padol aj jeden svetový výkon roka a žrdkár Armand Duplantis dosiahol rekord mítingu 6,15 m, no o svetový rekord sa nepokúsil.Slovenská rekordérka Zapletalová nepatrila pred pretekmi medzi favoritky. No z druhej dráhy odštartovala rýchlo a už po dvoch prekážkach sa dostala na priebežnú štvrtú pozíciu. Po šiestej figurovala už na bronzovej priečke a potom sa posunula ešte o jednu vyššie. V záverečnom finiši zviedla súboj s Panamčankou Giannou Woodruffovou, no druhé miesto si udržala, čo potvrdil aj fotofiniš.,“ povedala Zapletalová pre facebookový profil Slovenského atletického zväzu.Doteraz zabehla lepší čas iba raz, keď v roku 2021 triumfovala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Estónsku výkonom 54,28 sekundy. V Osle potvrdila stúpajúcu formu, na pondelkovom zlatom mítingu FBK Games v holandskom Hengele skončila na 3. mieste časom 54,71 s. Vtedy ju zdolali iba Femke Bolová a Woodruffová.Zapletalová je prvá slovenská zástupkyňa, ktorá sa v prebiehajúcej sezóne predstavila na podujatí Diamantovej ligy. V prestížnom seriáli štartovala zatiaľ trikrát, v Ríme 2020 skončila siedma, v Gatesheade 2021 obsadila štvrté miesto a v Paríži 2021 bola šiesta.Míting v Osle zavŕšil netradičný beh na 300 m cez prekážky s domácim Warholmom, ktorý mal najväčších vyzývateľov v podobe Američana Raia Benjamina a Brazílčana Alisona dos Santosa. Obaja s ním dokázali držať krok do troch štvrtín trate, no v závere im unikol a nakoniec vyhral jednoznačne o vyše pol sekundy pred Benjaminom. Predchádzajúce maximum stanovil na otváracom mítingu tohtoročnej DL v čínskom Sia-mene - 33,05 s. Na tejto trati sa zatiaľ oficiálne neudávajú svetové rekordy.V skoku o žrdi podľa predpokladov dominoval „Mondo“ Duplantis, no o vylepšenie vlastného svetového rekordu z februára (6,27 m) sa nepokúsil a keď na druhý pokus zdolal latku vo výške 6,15 m, rozlúčil sa s divákmi. Jeho konkurenti boli už dávno mimo hry, druhý skončil Grék Emmanouil Karalis s výkonom 5,82 cm.Keňanka Faith Cherotichová dosiahla na 3000 m prekážky svetový výkon roka a zároveň rekord mítingu časom 9:02,60 minúty. Pretekárky síce v prvej polovici stípla nezvolili najrýchlejšie tempo, no bronzová medailistka z OH v Paríži si to v závere rozdala v súboji s olympijskou šampiónkou Winfred Yaviovou z Bahrajnu a zdolala ju o 16 stotín.Kvalitný beh predviedli aj pretekári na 800 m. Z víťazstva sa tešil Keňan Emmanuel Wanyonyi časom 1:42,78 minúty, ktorý len o sedem stotín zaostal za svetovým výkonom roka Tshepisa Masalelu. Pod 1:43 sa dostal aj druhý Španiel Mohamed Attaoui. Na neolympijskej míli sa predstavilo mimoriadne kvalitné štartové pole a organizátori dúfali, že by niekto mohol atakovať aj rekord mítingu 3:44,90 legendárneho strednotratiara Hichama El Guerrouja. Po odstúpení vodičov však tempo kleslo a nakoniec vyhral Portugalčan Isaac Nader v národnom rekorde 3:48,25 min.Dvojstovku mužov vyhral suverénne Kubánec Reynier Mena časom 20,20 sekundy. Druhý Švajčiar Timothe Mumenthaler si vytvoril osobné maximum 20,27 s. Ženskú stovku vyhrala podľa predpokladov olympijská šampiónka z Paríža Julian Alfredová zo Svätej Lucie časom 10,89 sekundy, ktorý je druhý najlepší v sezóne. Druhá skončila Marie-Josee Ta Lou-Smithová z Pobrežia Slonoviny (11,00 s) a tretia bola Britka Dina Asherová-Smithová (11,08 s).Preteky na päťtisíc metrov vyhral prekvapujúco americký mladík Nico Young v osobnom rekorde 12:45,27 minúty, ktorý v závere odolal útoku Etiópčana Biniama Meharyho. Tretí bol jeho krajan Kuma Girma.