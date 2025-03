Slovenkám nevyšla štafeta, Kapustová: Veľmi ma to mrzí

Nové Mesto na Morave 9. marca (TASR) - Slovenské biatlonistky chceli v nedeľňajšej štafete Svetového pohára v Novom Meste na Morave napodobniť skvelý výsledok z uplynulých majstrovstiev sveta, no ich želanie sa začalo rozplývať už po prvom úseku. Ema Kapustová so zdravotnými problémami síce rovnako ako v Lenzerheide sklopila všetkých desať terčov, no na trati nabrala vyše dvojminútovú stratu. Jej tri kolegyne sa popasovali s náročnou úlohou a z 20. miesta sa posunuli na konečnú 13. priečku.



Slovenky nastúpili v rovnakom zložení Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová ako pred troma týždňami na MS vo švajčiarskom Lenzerheide, kde obsadili šieste miesto a až do troch štvrtín pretekov bojovali dokonca o najlepšiu štvorku. Na Morave sa im podobný kúsok nepodaril. "Veľmi ma to mrzí pre celý tím aj všetkých fanúšikov, ktorí sem prišli. Po zdravotnej stránke nie som úplne v poriadku a na trati to bolo veľmi cítiť. V prvom kole som sa snažila držať v tej skupine, ale nedalo sa, telo nespolupracovalo tak, ako to malo," povzdychla si v cieli Kapustová, ktorá odovzdala na 20. mieste.



Bátovská-Fialková využila na svojom úseku tri náhradné náboje a posunula slovenskú štafetu na 16. miesto na druhej odovzdávke, no jej odstup od čela sa zvýšil na 3:10,5 min. "Už na začiatku som vedela, že ani perfektný výkon z mojej strany veľa vody nenamúti, takže to bolo také demotivujúce. Už som ani nemala v kontakte také seberovnejšie súperky, za ktorými by som sa potiahla. Ten kontakt sa stratil a tak vyzerali aj tie preteky," uviedla pre TASR. Ženám skomplikovali preteky aj zmeny veterných podmienok: "Bolo ťažké reagovať, lebo na nástrele sme mali veľmi silný vietor a keď som prišla na svoj úsek, bol o dosť slabší a musela som veľa cvakať. Stojka bola risk alebo zisk."



Kuzminová taktiež dobíjala trikrát a vyslala Remeňovú na záverečný úsek na 14. priečke s odstupom 3:31,5 min. "Snažila som sa stiahnuť čo najviac súperiek. Samozrejme, tá streľba bola náročná. Je to už tretí deň pretekov. Som rada, že som musela dobíjať len jednu ranu na ležke, no na stojke dve. Na trati som robila, čo som mohla, čo sa odzrkadlilo práve na strelnici," zhodnotila svoje vystúpenie.



Finišmanka slovenskej štafety Mária Remeňová sa posunula ešte o priečku vyššie, keď dobíjala celkovo dvakrát. "Každá sme na svojom úseku bojovali tak, ako sme vládali, alebo v akom stave sme. Som rada, že sme to vytiahli aspoň na trináste miesto, pretože tie body potrebujeme," dodala. Slovenky tak obsadili 13. miesto a rovnaké aj v konečnom poradí štafiet.



Podujatie v takmer domácom prostredí na Morave, kam si rovnako ako v predošlých rokoch našli cestu tisícky slovenských fanúšikov, tak nevyšlo podľa predstáv. Najcennejší výsledok dosiahla Bátovská-Fialková, ktorá sa v stíhačke posunula o 18 miest vyššie oproti šprintu, no stačilo to len na 28. pozíciu. "Mrzí ma jedine ten šprint u Nasti a u Pauly, pretože Paule nespadli dva kalibre. Nemôžeme sa na to vyhovárať, ale východisková pozícia na stíhačku by bola oveľa lepšia. Na druhej strane klobúk dole pred jej včerajšou stíhacou jazdu, kde opäť ukázala svoju kvalitu a že netreba hádzať tú flintu do žita. U Anastasie mrzí tá ležka v šprinte, pretože sa tam stali nevysvetliteľné chyby a s troma už ťažko bojovať o popredné priečky. Dnes však podali obe dobrý výkon v štafete," povedal pre TASR tréner Martin Otčenáš.



Kuzminová priznala, že pred množstvom slovenských fanúšikov ju ovládli aj emócie. "Z mojej strany tu boli zase také veľmi emočné, hlavne vďaka toľkým fanúšikom. Čím je viac tej podpory, tým viac cítim takú vnútornú zodpovednosť. Prišla som sem, aby som bola prospešná a získala nejaké body, no som sklamaná, lebo sa mi nepodarilo vybojovať žiadne," dodala.