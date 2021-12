Slovenské florbalistky nestačili na Švajčiarky, prehrali vysoko 1:12

MS žien - štvrťfinále:



Švajčiarsko - SLOVENSKO 12:1 (3:0, 5:1, 4:0)



Góly: 8. Spichigerová (Stellová), 10. Wikiová (Suterová), 15. Ruttimannová (Martiová), 24. Ruttimannová (Suterová), 26. Martiová (Suterová), 32. Liechtiová (Cattaneová), 36. Wikiová (Martiová), 37. Gerigová (Spichigerová), 42. Gerigová (Gamperliová), 46. Wyssová (Hintermannová), 47. Ruttimannová (Suterová), 59. Gerigová (Spichigerová) – 29. Chúpeková (Klapitová). Rozhodovali: Kirjonen a Sirka (obaja Fín.), vylúčené, presilovky a oslabenia: 0:0, 314 divákov.



Zostava SR: Mládenková (Dupčáková) – Pudišová, Ďuríková, Klapitová, Robová, Buková, Kocúrová – P. Hudáková, Šponiarová, Ferenčíková – Červená, Grossová, Chúpeková – Faktorová, Belicová, Dobošová – K. Hudáková, Kvasková, Drábeková

ďalší výsledok štvrťfinále:



ČR - Dánsko 7:5

Uppsala 3. decembra (TASR) - Slovenské florbalistky nepostúpili do semifinále na MS vo švédskej Uppsale. Obhajkyniam striebra Švajčiarkam podľahli v piatok vysoko 1:12.Slovenky na šampionáte odohrajú ešte dva zápasy a pokúsia sa zabojovať o konečné 5. miesto. Ich prvým súperom budú Nórky v sobotu 4. decembra o 11.30 hŠvajčiarky boli v stretnutí veľkým favoritom a slovenským hráčkam nedali ani pomýšľať na to, že by zápas mohol priniesť drámu. Jediný gól slovenského družstva zaznamenala Laura Chúpeková v 29. minúte a znížila na 1:5. V drese Švajčiarska dali Corin Ruttimanová a Isabelle Gerigová po tri góly."Zápas hodnotím negatívne, nedarilo sa nám dávať góly. Prvá tretina bola celkom podľa plánu, boli sme nebezpeční, mali sme šance a trestné strieľanie. Prehrali sme ju 0:3, pretože Švajčiarky premenili všetko. Keď sa prehráva, psychika ide dolu, Švajčiarky duel začali kontrolovať a zaslúžene vyhrali. Nebolo to z našej strany to pravé. Skúsené hráčky šance nepremieňali, mladé boli nervózne. Vyzdvihnem Lauru Chúpekovú, ktorá odviedla maximum, atleticky so súperkami stačila a zariadila aj trestné strieľanie. Zajtra hráme skoro, bude treba poriadne zregenerovať. Bude to iný zápas, nesmieme pustiť Nórky do brejkov a musíme si poctivou hrou vybudovať náskok. Prišli sme si po 5. miesto."