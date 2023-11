Slovenské futsalistky podľahli po gólovej prestrelke Švédkam

prípravný zápas žien - pondelok:



Švédsko - SLOVENSKO 8:5 (5:3)



Góly: 13., 14. a 19. Stegiusová, 7. Kyriová, 12. Rybanská (vl.), 28. Gravová, 34. Rangemyrová, 38. Lundqistová - 8., 20. a 26. Kucharčíková, 7. Gembická, 21. Valová

hlasy po zápase /zdroj: futsalslovakia.sk/:



Roman Sedlárik, tréner SR: "Myslím si, že zápas bol veľmi atraktívny pre diváka. Dievčatá odohrali veľmi dobrý zápas aj napriek prehre. Hrali sme po dlhšom čase medzinárodný zápas a to bolo tiež vidieť na začiatku, ale po bojovnom výkone sa to nakoniec mohlo skončiť úplne inak. Treba nám odstrániť niektoré chyby a určite to bude lepšie. Dievčatá potrebujú hrať viac takýchto zápasov, nakoľko je u nás liga zatiaľ taká, aká je. Super má všetko len futsalistky, ktoré hrajú aj v iných štátoch, preto si vážim náš prístup v zápase. Ukázali sme, že futsal vieme hrať. Zajtra sa pokúsime nesklamať a vrátiť súperovi dnešnú prehru. Určite do hry zasiahnu aj ďalšie hračky, ktoré dnes nehrali, tak verím, že nám niečo predvedú a pobijú sa o miesto v reprezentácii. Ešte raz by som chcel poďakovať dievčatám za predvedený výkon."



Petra Tišliarová, brankárka SR: "Škoda dnešného zápasu. Výsledok nás veľmi mrzí. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Dvakrát sme vyhrávali a dokonca sme dokázali aj za stavu 5:2 pre Švédky vyrovnať na 5:5. Musíme dať hlavy hore a poučiť sa z chýb, ktoré sme spravili, a z ktorých padli góly a zajtra im to budeme určite chcieť vrátiť a vyhrať."

Göteborg 14. novembra (TASR) - Slovenské futsalistky prehrali v pondelok v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Göteborgu s domácimi Švédkami 5:8. Nestačil im ani hetrik Dominiky Kucharčíkovej. Druhý zápas so Švédkami odohrajú v utorok opäť o 19.00 h. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenského futsalu.