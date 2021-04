Slovenké hádzanárky prehrali so Srbskom aj v odvete, na MS nepôjdu

Odvetný zápas baráže o postup na MS 2021 v hádzanej žien:



Srbsko - Slovensko 32:25 (13:12)



Najviac gólov Srbska: Krpežová-Šlezaková 7/2, Cvijičová 7, Kovačevičová a Lavková po 4. Zostava a góly SR: Oguntoyová, Medveďová - Patrnčiaková 2, Lanczová 6/4, Königová 1, E. Rajnohová, Némethová 3, R. Bíziková 3/2, Bujnochová 4, Rebičová, Habánková 3, Hudáková, B. Bíziková, Dulinová, Pénzesová 3, Štefaniková. Rozhodovali: Alpaidzeová, Berezkinová (obe Rus.), vylúčenia: 5:1, 7m hody: 3/3 - 7/6, bez divákov.

Belehrad 21. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa nepredstavia na decembrových MS v Španielsku. V stredajšej odvete baráže o postup na svetový šampionát prehrali v Belehrade s domácim Srbskom 25:32. Favoritovi podľahli rovnako o sedem gólov aj uplynulú sobotu v prvom dueli v Šali (19:26).Najlepšia strelkyňa v slovenskom tíme bola Barbora Lanczová so šiestimi gólmi, za Srbsko zaznamenali zhodne po sedem presných zásahov Katarina Krpežová-Šlezaková a Dragana Cvijičová.Slovenky sa doteraz jediný raz na MS predstavili v roku 1995. Najbližšie ich čakajú boje v druhej fáze kvalifikácie ME 2022. V boji o dve postupové miesta sa od októbra stretnú v skupine s vicemajsterkami sveta Španielkami, Maďarskom a s jedným z tímov z prvej fázy kvalifikácie.Pred prázdnymi tribúnami športového centra Voždovac hrali Slovenky s domácimi v prvom polčase vyrovnanú partiu. Hudáková bola síce vylúčená už po 28 sekundách hry, napriek tomu jej tím viedol v 4. minúte 2:1. Srbky odpovedali trojgólovou šnúrou, korunovala ju o štyri minúty neskôr Kovačevičová z protiútoku na 4:2. Slovenský tím však bojoval, manko čoskoro zmazal a po treťom zásahu Lanzcovej v zápase mal v 13. minúte už navrch o jeden gól (6:5). Od stavu 7:7 však prišla ďalšia trojgólová séria Srbiek a za nepriaznivého stavu 7:10 si slovenský kouč Streicher vypýtal oddychový čas. Jeho zverenky vzápätí znížili na rozdiel gólu a s tesným mankom 12:13 odišli aj do kabín, keď sa v závere polčasu štvrtýkrát presadila Bujnochová.Srbky si v úvode druhej časti držali tesný odstup od súperiek a postupové karty mali jasne vo svojich rukách. Lavková im v 39. minúte opäť vrátila trojgólový náskok a už o chvíľu neskôr po brejku Krpežovej-Šlezakovej viedol domáci tím prvýkrát v stretnutí o štyri góly (19:15). V rozlete ich nezastavil ani oddychový čas hostí a po šiestich zásahoch v sérii to bolo v 41. minúte už jednoznačne 22:15 pre favorita. Štvrťhodinu pred koncom už bol rozdiel o deväť gólov (26:17) v prospech Srbiek, ktoré si pripísali presvedčivý triumf v oboch dueloch a suverénnym spôsobom si vybojovali účasť na MS.