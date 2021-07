Slovenké volejbalistky na ME 16 prehrali si Srbskom 0:3

ME 2021 dievčat do 16 rokov - streda:

II. skupina (Humenné)



Srbsko - SLOVENSKO 3:0 (12, 17, 15)



Rozhodovali: Sabroso Moratilla (Šp.) a Tillmann (Maď.), 127 divákov



Srbsko: Antičová 5, Kričkovičová 4, Mihajlovičová 16, Dž. Stanojevičová 4, Vidačičová 13, Danilovičová 6, libero Ružičová (Marinkovičová 1, Ostojičová 0, Samardžičová 0, Miljevičová 0). Tréner: N. Zekič.



Slovensko: Cibulová 1, Kánová 11, Tomčányová 0, Dreisigová 7, Boldocká 4, Nespalová 0, liberá Štefaníková a Jurdová (Bíliková 1, D. Jančová 1, Moníková 0, Grocká 0). Tréner: M. Matušov.

Ďalšie stredajšie výsledky:



Taliansko - Rumunsko 3:0 (13, 25, 8)



Bulharsko - Chorvátsko /20.00/

Tabuľka II. skupiny:



1. Taliansko 3-1 9:4 9 b.



2. Srbsko 3-1 9:6 8 b.



3. Bulharsko 2-1 7:3 6 b.



4. SLOVENSKO 2-2 7:7 6 b.



5. Chorvátsko 1-2 6:7 4 b.



6. Rumunsko 0-4 1:12 0 b.

I. skupina (Níreďháza/Maď.)



Belgicko - Poľsko 0:3 (-18, -18, -15)



Maďarsko - Turecko 0:3 (-17, -21, -18)



Česko - Rusko /20.00/ - druhá rozhodkyňa Jana Niklová





Tabuľka I. skupiny:



1. Turecko 3-1 11:4 10 b.



2. Rusko 3-0 9:2 8 b.



3. Poľsko 2-2 7:6 6 b.



4. Maďarsko 2-2 6:8 6 b.



5. Belgicko 1-3 4:10 3 b.



6. Česko 0-3 2:9 0 b.



Humenné 14. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov neuspeli vo svojom štvrtom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy v Humennom a maďarskej Níreďháze (10. - 18. júla). V stredu nestačili na rovesníčky zo Srbska, ktorým podľahli 0:3 (-12, -17, -15). Zverenky Michala Matušova majú pred štvrtkovým záverečným vystúpením v II. skupine proti Bulharkám (20.00) na konte dve výhry a dve prehry a so 6 bodmi im v tabuľke patrí 4. miesto.Srbky vstúpili do stretnutia lepšie, výborne podávali a Slovenky sa nedokázali presadzovať v útoku. V prvom sete si srbské volejbalistky pomohli aj piatimi esami a zvíťazili o 13 bodov. Obraz hry sa nezmenil ani v ďalších setoch, Srbky kontrolovali vývoj a zaslúžene triumfovali.Do semifinále v Níreďháze postúpia z každej skupiny dvaja najlepší, tímy na tretích a štvrtých priečkach budú hrať budúci víkend v Humennom v skupine o 5. - 8. miesto.štvrtok 15. 7.: SLOVENSKO - Bulharsko (20.00)