Slovenké volejbalistky sa rozlúčili domácim triumfom nad Ukrajinou

Zlatá európska liga žien 2019 - A-skupina - záverečné 6. kolo:



Slovensko - Ukrajina 3:1 (25, -21, 20, 14)



Zápas trval 111 minút, rozhodovali: Deneri (Tur.) a Niklová (SR)



SR: Herelová 2, B. Koseková 4, Radosová 19, Hrončeková 7, Palgutová 21, Hudecová 1, liberá Jančová a Španková (Pencová 8, Szabóová 0, Kostelanská 11, Ovečková 0). Tréner: M. Fenoglio



Ukrajina: Politanská 2, Denysovová 6, Karpecová 9, Bycenková 14, Stepaniuková 16, Dorsmanová 10, libero Niemcevová (Dudnyková 1, Drozdová 3). Tréner: G. Jegiazarov

Druhý sobotňajší zápas:



Česko - Švédsko (18.00)



tabuľka A-skupiny:



1. Ukrajina 6 4 2 14:6 12



2. Slovensko 6 4 2 13:10 11



3. Česko 5 3 2 11:8 10



4. Švédsko 5 0 5 1:15 0

Poprad 15. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa s účinkovaním v Zlatej európskej lige rozlúčili triumfom. Zverenky Marca Fenoglia v sobotu v Poprade v rámci 6. kola zvíťazili nad líderkami A-skupiny Ukrajinkami 3:1.Slovenky zaznamenali štvrtú výhru a v tabuľke poskočili priebežne na 2. priečku. Ak však Češky v sobotu večer (18.00 h) zdolajú Švédky, klesne tím SR na tretiu pozíciu.Slovenky mali dobrý začiatok, v útoku sa dvakrát presadila Palgutová, Radosová aj Hrončeková dali po ese (7:5). Ukrajinky po chvíli získali prevahu vďaka lepšej útočnej fáze (8:10) a vzápätí Kostelanská prišla na smeč namiesto Hudecovej. Slovenky dokázali otočiť na 16:15, keď pridali blok a aj tretíkrát bol verdikt systému "challenge" v ich prospech. Družstvá sa chvíľu ťahali bod po bode, tie slovenské získavala Radosová (19:19). Hostky sa dostali k brejku esom Karpecovej (21:19), za stavu 20:23 zobral Fenoglio oddychový čas. Herelová a Kostelanská prinútili ukrajinského trénera k rovnakému kroku, ale hostky sa predsa dostali k dvom setbalom (22:24). Prvý odvrátila Palgutová, druhý Kostelanská esom a keď následne pridala ďalšie, setbal mali Slovenky - 25:24. Dorsmanová vyrovnala, ale Radosová vrátila domácim výhodu a druhý setbal sama aj premenila - 27:25.Domácim patril aj úvod druhého setu. Body Palgutovej, Kostelanskej, Hrončekovej eso aj Kosekovej ulievka prispeli k náskoku 10:7. Eso však dala aj Denysovová, Ukrajinky vyrovnali (10:10) a v následnej pasáži vďaka ďalšiemu esu, bloku aj pozornému oku trénera a úspešnej výzve "challenge" odskočili šiestimi bodmi až na 18:12. Slovenky nezložili zbrane, od stavu 14:21 sa vďaka bloku a esu Pencovej a bloku Radosovej dotiahli na trojbodový rozdiel (18:21). Manko však bolo ešte veľké a koncovka blízko. Ukrajinky ju zvládli, keď premenili druhý setbal - 25:21.Úvod tretieho setu bol vyrovnaný, tímy sa párkrát vystriedali v dvojbodovom náskoku. Slovenky prehrávali 7:9, ale o chvíľu ich Pencová poriadne potrápila servisom, Radosová trikrát zložila a Slovenky po sedembodovej šnúre viedli 14:9. Ukrajinky z náskoku ukrojili (15:13), ale domáce hráčky pridali ďalšie štyri body vďaka smečom Kostelanskej, Palgutovej, esu Radosovej a bloku - 19:13. Ukrajinky mali s podaním Sloveniek väčšie problémy, domáce útočili spoľahlivo, občas hostky zablokovali a náskok si udržiavali (23:17). V závere im stačil prvý setbal na príjme, Ukrajinky vyhodili servis do autu - 25:20.Ukrajinky, ktoré na istotu postupu potrebovali dva sety, sa s prvým miestom v skupine už poriadne zahrávali. Povzbudené Slovenky dobre odštartovali štvrtú časť, Koseková dala eso a bolo 4:1. Ukrajinkám ešte pomohlo "prasiatko" pri podaní (4:4), ale o chvíľu pomohla esom Radosová, Palgutová k útokom pridala blok, na bloku uspela aj osamotená Kostelanská a Slovenky viedli 11:7. Ukrajinky sa nedokázali dostať do tempa, naopak, Slovenky si udržiavali vysoký level aj vďaka viacerým výborným zákrokom Špankovej v obrane. Pencová zvýšila na 15:9, o chvíľu to bolo 18:12, keď Ukrajinky viackrát netrafili ihrisko. Slovenky si užívali záver, pri podaní striedajúcej Ovečkovej pridali päť bodov a o triumfe domáceho tímu nebolo pochýb (23:12). Jedenásť mečbalov, potrebný bol druhý, uspela Radosová - 25:14. Ako najlepšie hráčky ocenili Palgutovú a Stepaniukovú.