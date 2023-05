Slovenké volejbalistky začali prípravu na Zlatú Európsku ligu

Nominácia SR na Zlatú Európsku ligu 2023 /zdroj: svf.sk/:

Nahrávačky: Barbora Koseková (Terville/Fr.), Anna Kohútová (VKP Bratislava), Simona Slivková (Slávia EU Bratislava)



Smečiarky: Karolína Fričová (Vasas Budapešť/Maď.), Lucia Herdová (Olomouc/ČR), Zuzana Šepeľová (Olomouc/ČR), Alexandra Fričová (Slávia EU Bratislava)



Blokárky: Michaela Abrhámová (Mougins/Fr.), Tereza Hrušecká (KP Brno/ČR), Katarína Körmendyová (Olomouc/ČR), Ema Smiešková (VKP Bratislava)



Univerzálky: Karin Šunderlíková (Prostějov/ČR), Nina Dreisigová, Diana Návratová (obe VKP Bratislava)



Liberky: Skarleta Jančová (Ostrava/ČR), Michaela Pállová (UKF Nitra)



Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Bartolomej Bartodziejski (asistent trénera), Michal Matušov (asistent trénera), Daniel Bruch (štatistik), Roman Kubš (kondičný tréner), Maciej Mata (fyzioterapeut)

Program Sloveniek v ZEL:

B-skupina:

Rumunsko – Slovensko /27. mája o 17.00 h, Pitesti/



Česko – Slovensko /31. mája o 16.00, Zlín/



Slovensko – Česko /14. júna o 20.00, Nitra/



Slovensko – Rumunsko /17. júna o 19.00, Nitra/

Nitra 10. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky odštartovali v stredu v Nitre prípravu na Zlatú Európsku ligu (ZEL). Trénerovi Michalovi Mašekovi sa hlásilo na zraze dokopy 16 hráčok. Tretíkrát po rokoch 2019 a 2021 Slovenky absolvujú náročnú sezóna s dvoma vrcholmi, keď v máji a júni odohrajú Zlatú Európsku ligu aj majstrovstvá Európy.Po sezóne, v ktorej s Vroclavčankami obsadil v jedenásťčlennej poľskej Tauron lige siedmu priečku, si reprezentačný tréner volejbalistiek doprial krátky oddych.uviedol Mašek pre svf.sk.Veci sa nakoniec vykryštalizovali tak, že v prvej časti sezóny pre ZEL nebude mať k dispozícii všetky kľúčové hráčky. Príležitosť dostanú i tie z nastupujúcej generácie.dodal Mašek s tým, že sa hráčky budú priebežne pripravovať a niektoré sa zapoja do fyzickej prípravy s družstvom skôr, aby začiatkom júla pokračovali na plné obrátky v príprave na ME. Z tímu, ktorý uspel v kvalifikácii ME 2023, nezasiahnu do ZEL Karin Palgutová, Lenka Ovečková, Mária Žernovičová či Nikola Radosová.Naopak do prípravy tímu v Nitre sa zapojila Karin Šunderlíková. Univerzálka sa v sezóne 2021/2022 veľkou mierou zaslúžila o majstrovský titul Prostějovčaniek, ale v kvalifikácii ME 2023 si vlani koncom augusta pred druhým zápasom v Španielsku na tréningu vážne zranila koleno.povedal Mašek pre portál SVF k návratu Šunderlíkovej.konštatovala 23-ročná Šunderlíková. Po októbrovej operácii v Prostějove mesiac chodila s pomocou bariel, po rehabilitácii od prelomu februára a marca absolvovala pár tréningov v prostějovskom klube, v ktorom bude pokračovať aj v novej klubovej sezóne.Slovenky odohrajú V B-skupine ZEL prvé dva zápasy vonku – 27. mája v Pitesti s Rumunskom a 31. mája v Zlíne s Českom. V generálke ich 22. a 23. mája v Nitre preverí Ukrajina. Slovenské volejbalistky sa v tomto roku predstavia na záverečnom turnaji ME po rokoch 2003, 2007, 2009, 2019 a 2021 šiestykrát. V D-skupine v Tallinne budú ich súpermi v druhej polovici augusta Fínsko, Holandsko, Španielsko, Francúzsko a domáce Estónsko.