Slovenky 17 si na jar v A-divízii zahrajú o postup na ME

Slovensko - Lotyšsko 6:0 (5:0)



Góly: 20., 40. a 82. Sluková, 24. a 28. Martišková, 10. Horváthová

1. Slovensko 2 2 0 0 11:0 6 - postup do A-divízie



2. Lotyšsko 2 1 0 1 4:6 3



3. Azerbajdžan 2 0 0 2 0:9 0

Salaspils 29. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov sa prebojovali do A-divízie kvalifikácie ME 2023. V sobotnom druhom stretnutí na miniturnaji 4. skupiny B-divízie prvej fázy zvíťazili nad domácimi lotyšskými rovesníčkami 6:0 a v tabuľke obsadili prvé miesto. Na jar si v druhej fáze zahrajú o sedem miesteniek na šampionát, ktorý sa v Estónsku uskutoční od 14. do 26. mája. Súperky spoznajú na žrebe 7. decembra.