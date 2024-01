Slovenky budú v záverečnej nominácii aj s Lopušanovou

Nominácia SR 18 ženy na záverečnú prípravu v Bratislave a MS vo Švajčiarsku (2. - 15. 1.):



Michaela Feníková (HC Slovan Bratislava),

Liana Tomaštíková (HC Slovan Bratislava),

Bianka Kostková (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava),

Hana Krákorová (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava),

Soňa Kubaniová (do 4. 1.) (HC Slovan Bratislava/HC ŠKP Bratislava),

Lenka Karkošková (HC Slovan Bratislava/MMHK Nitra),

Ema Tóthová (HC ŠKP Bratislava/HK Lokomotíva Nové Zámky),

Lilien Beňáková (HK Brezno/ŽHK Poprad),

Bianka Masláková (MHK Dolný Kubín/ŽHKm Zvolen),

Nela Tischlerová (HC Košice/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov),

Kristína Taricsová (HK Lokomotíva Nové Zámky/HC Spišská Nová Ves),

Lívia Nogová (MHK-Martin/MHK Dolný Kubín),

Sandra Halušková (MHK-Martin/HK Spartak Dubnica),

Mariana Sumegová (ŽHK Poprad),

Tatiana Blichová (HC Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov),

Ema Lacková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HC Prešov),

Alica Juríková (HC Topoľčany),

Nikola Komlošová (MŠKM Trebišov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov),

Gabriela Lačná (HC Bulls Vranov/ŽHK Michalovce),

Alexandra Mateičková (RoKi Rovaniemi/Fín.),

Michaela Sophia Paulínyová (Ontario Hockey Academy/Kan.),

Nela Lopušanová (Bishop Kearney/USA),

Lívia Debnárová (Winchendon School/USA)



Program Sloveniek na MS 18 vo Švajčiarsku



nedeľa 7. januára:



12.00 USA - SLOVENSKO







pondelok 8. januára:



16.00 SLOVENSKO - Švédsko







streda 10. januára:



16.00 Švajčiarsko - SLOVENSKO







štvrtok 11. januára:



štvrťfinále (10.00, 13.30, 17.00 alebo 20.30)



Bratislava 3. januára (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov v závere tohto týždňa odštartuje účinkovanie na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Zugu. V nedeľu napoludnie nastúpi družstvo trénerky Gabriely Sabolovej proti rovesníčkam z USA. Ešte pred cestou do dejiska šampionátu absolvuje od utorka do štvrtka záverečný tréningový kemp v Bratislave.Mladé Slovenky majú naplánovaný zraz na Zimnom štadióne Vlada Dzurillu v Ružinove v utorok do 16.00. Vo finálnej nominácii na majstrovstvá sveta figuruje 22 hokejistiek. Väčšina dievčat pôsobí v domácej ženskej súťaži, ale v kádri sa nachádzajú aj hráčky so skúsenosťami z nadnárodnej EWHL a štyri legionárky. Posilami zo Severnej Ameriky sú útočníčky Nela Lopušanová s Michaelou Sophiou Paulínyovou a brankárka Lívia Debnárová. Defenzívu vystužila Alexandra Mateičková z fínskej ligy. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.Majstrovstvá sveta hráčok do 18 rokov vo Švajčiarsku sa začnú v sobotu 6. januára. Slovenky odohrajú prvý zápas v základnej B-skupine v nedeľu o 12.00 SEČ proti favorizovaným Američankám. V pondelok o 16.00 vyzvú Švédky a v stredu o 16.00 si zmerajú sily so Švajčiarkami. Všetky tímy majú istotu účasti vo štvrťfinále, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11. januára.