Slovenky čaká kvalifikácia ME a Zlatá EL, v kádri aj mladé talenty

Nominácia slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie na kvalifikáciu ME 2021 a Zlatú európsku ligu 2021:



nahrávačky: Barbora Koseková (Békešská Čaba/Maď.), Ella Erteltová (Slávia EU Bratislava), Lucia Sedláčková (Strabag Pezinok), Anna Kohútová (Strabag Pezinok)

smečiarky: Nikola Radosová (Níreďháza/Maď.), Karin Palgutová (Nancy/Fr.), Mária Žernovičová (Vasas Budapešť/Maď.), Romana Hudecová (Panathinaikos Atény/Gréc.), Zuzana Šepeľová (Slávia EU Bratislava), Karolína Fričová (Prostějov/ČR), Dominika Drobňáková (Prešov)

blokárky: Michaela Abrhámová (Le Cannet/Fr.), Tereza Hrušecká (Strabag Pezinok), Ema Smiešková (Strabag Pezinok), Katarína Körmendyová (Slávia EU Bratislava)

univerzálky: Romana Krišková (Nevsehir/Tur.), Karin Šunderlíková (KP Brno/ČR)

liberá: Skarleta Jančová (Strabag Pezinok), Ema Magdinová (Slávia EU Bratislava)



náhradníčky: Lucia Herdová (Šternberk/ČR), Simona Jelínková (Slávia EU Bratislava), Ema Palkovičová (Slávia EU Bratislava), Michaela Španková (UKF Nitra)

Bratislava 30. marca (TASR) - Tréner slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie Marco Fenoglio v utorok oznámil nomináciu pred blížiacou sa prvou časťou reprezentačnej sezóny 2021. Počas nej čaká jeho zverenky boj o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy aj účinkovanie v Zlatej európskej lige.Po zrušení kompletného vlaňajšieho programu pre koronavírus sa Slovenky stretnú prvýkrát od domáceho šampionátu EuroVolley 2019 v Bratislave. Úvodný zraz v Púchove je naplánovaný na 14. apríla, viacero hráčok sa pridá v ďalších dňoch po skončení klubovej sezóny. Informoval o tom oficiálny portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).V nominácii figuruje sedem zo štrnástich hráčok, ktoré sa predstavili na domácich ME - nechýbajú Barbora Koseková, Nikola Radosová či úradujúca Volejbalistka roka Mária Žernovičová. Obmena najvýraznejšie zasiahla blokársky post - aktívnu kariéru vlani ukončili Veronika Hrončeková, Sandra Szabóová aj Simona Cigániková, Jaroslava Pencová po šampionáte uzavrela reprezentačnú kapitolu a Ninu Herelovú vyradili problémy s kolenom. Popri skúsenej Michaele Abrhámovej tak dostanú priestor talentované blokárky z extraligy Tereza Hrušecká, Ema Smiešková a Katarína Körmendyová.," povedal športový riaditeľ SVF Marek Rojko.Aj na nahrávačskej pozícii bude mať tréner Fenoglio k dispozícii mladšie volejbalistky. Popri kapitánke národného tímu Kosekovej dostanú príležitosť extraligistky Ella Erteltová, Lucia Sedláčková a Anna Kohútová, ktoré prešli mládežníckymi reprezentačnými výbermi." vysvetlil Rojko.Naopak, do reprezentácie sa vracajú univerzálky Romana Krišková a Karin Šunderlíková a vo výbere je aj smečiarka Dominika Drobňáková, ktorá uplynulé dva roky nehrala pre vážne zranenie kolena. "objasnil Rojko.Z ďalších skúsených hráčok už reprezentačnú kariéru ukončila smečiarka Miroslava Kijaková, univerzálka Alexandra Vajdová si vo februári vážne zranila koleno. "," doplnil Rojko na margo ďalších hráčok zo širšieho výberu.V prvej časti reprezentačnej sezóny bude z osobných rodinných dôvodov chýbať aj libero Michaela Španková, v nominácii sú ďalšia účastníčka ME 2019 Skarleta Jančová a premiérovo Ema Magdinová zo Slávie EU Bratislava. Prvého štartu v národnom tíme sa tak môže dočkať až šesť hráčok - Erteltová, Hrušecká, Kohútová, Magdinová, Smiešková a smečiarka Zuzana Šepeľová. Zmena nastala aj v trénerskom tíme, druhým asistentom kouča Fenoglia bude Peter Adamec, ktorý nahradil Michala Mašeka.Po dvoch týždňoch prípravy si Slovenky na prelome apríla a mája v prípravných súbojoch v Púchove zmerajú sily s Estónkami, následne ich už čakajú dva turnaje kvalifikačnej D-skupiny o postup na ME - v čiernohorskej Podgorici (7. - 9. 5.) a doma v Nitre (13. - 15. 5.), ďalšími súperkami sú Fínky a Kosovčanky. Na šampionát do Srbska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska (18. 8. - 4. 9.) postúpia zo skupiny dvaja najlepší. Zápasy Sloveniek z Nitry odvysiela RTVS.Na prelome mája a júna sa slovenské volejbalistky predstavia v Zlatej európskej lige, v B-skupine budú ich súperkami Bulharky, Ukrajinky a opäť Fínky. Prvý turnaj hostí ukrajinské Záporožie (28. - 30. 5.), druhý o týždeň neskôr bulharský Plovdiv (4. - 6. 6.). Miestenku na Final Four do Ruse (19. - 20. 6.) získa víťaz skupiny, ak sa ním stane hostiteľ Bulharsko, tak aj najlepší z troch tímov z druhých priečok.