Slovenské basketbalistky čaká posledný krok, Páleníková: Ideme vyhrať

Širšia nominácia Slovenska na zápas kvalifikácie ME 2023 proti a Luxembursku (12. februára):



hráčky: Alexandra Buknová, Lucia Hadačová, Viktória Havranová, Soňa Svetlíková (všetky MBK Ružomberok), Ema Rodáková (YOUNG ANGELS Košice), Ivana Jakubcová (Union Féminine Angers/Fr.), Natália Martišková, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (Zaglebie Sosnowiec/Poľ.), Sabína Oroszová (UNI Győr/Maď.), Terézia Páleníková (CDB Clarinos Tenerife/Šp.), Veronika Remenárová (Rutronik Stars Keltern/Nem.), Radka Stašová (Al-Qázeres Extremadura/Šp.), Stella Tarkovičová (GiroLive Panthers Osnabrück/Nem.)



realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič a Miloslav Michálik – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér tímu, Ján Meszároš – lekár, Michael Bujňák – fyzioterapeut, Erika Šerfőzőová, a Marián Vlkovič – maséri

Piešťany 11. februára (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia má pred sebou záverečný duel kvalifikačnej H-skupiny o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli. V piešťanskej Diplomat aréne privíta v nedeľu 12. februára o 19.00 h Luxembursko. Tím trénera Juraja Suju potrebuje v tomto stretnutí uspieť, ideálne čo najvyšším bodovým rozdielom, aby si z druhého miesta zabezpečil 13. účasť na záverečnom turnaji.Situácia sa po štvrtkových zápasoch pre slovenský výber celkom vyjasnila. V úvodnom stretnutí v rámci februárového asociačného termínu splnil proti Švajčiarsku rolu favorita (78:50) a aj naďalej zostal v hre o postup. Do karát mu zahrali aj ostatné výsledky, ktoré priblížili našu reprezentáciu k želanému splneniu cieľa – postupu na európsky šampionát.vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska Juraj Suja o najbližšom súperovi jeho výberu.Slovenky sa momentálne nachádzajú v tabuľke H-skupiny na druhej priečke s bilanciou troch výhier a dvoch prehier, Luxembursko ich už preskočiť nemôže. Pri aktuálnom postavení, keď je na poslednom mieste Švajčiarsko a výsledky s ním sa nepočítajú do tabuľky tímov na druhých miestach, tak majú naše basketbalistky skóre -4 z ostatných zápasov. Pohľad na vývoj v ostatných skupinách je z tohto pohľadu pre Slovensko priaznivý, aj tak platí, že je potrebné vyhrať a ideálne čo najvyšším rozdielom.prezradila krídelníčka Terézia Páleníková.S Luxemburskom hrali naše reprezentantky v novembri 2022, vtedy uspeli na palubovke súpera celkom jednoznačne – 77:57, podobne však ako aj vo štvrtok proti Švajčiarsku, tak mali pomalší rozbeh. To môže byť jeden z kľúčových faktorov druhého vzájomného duelu v H-skupine.uviedol Suja.S veľkou pravdepodobnosťou sa víťazná dvanástka nebude meniť, na tribúne tak asi zostane Ema Rodáková a Lucia Hadačová. Postup na majstrovstvá Európy (15. – 25. júna) si zabezpečia víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest. Túto zostavu dopĺňajú ešte organizátori podujatia, Slovinsko a Izrael. Stretnutie Slovenska s Luxemburskom (nedeľa 12. februára, 19.00 h) odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.Tabuľka H-skupiny:1. Taliansko 5 5 0 419:254 10 – istý postup na ME2. Slovensko 5 3 2 346:307 83. Luxembursko 5 1 4 291:369 64. Švajčiarsko 5 1 4 230:356 6Zostávajúci program H-skupiny kvalifikácie ME 2023 žien:nedeľa 12. februára:17.00 h: Švajčiarsko – Taliansko19.00 h: Slovensko – Luxembursko