Slovenské hádzanárky čaká turnaj v Chebe

Nominácia hádzanárok Slovenska na medzinárodný turnaj o Štít mesta Cheb (23. - 25. 11. 2023):



Brankárky: Alexandra Ivanicja (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa).



Pivotky: Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda).



Krídelníčky: Natalia Dmytrenková (JSK Jaroslaw/Poľ.), Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa).



Spojky: Karin Bujnochová (MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Barbora Lancz (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Dorota Bačenková (MŠK Iuventa Michalovce), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)







Program SR na 49. ročníku medzinárodného turnaja žien Štít mesta Cheb:



piatok 24. novembra: Nórsko "B" – SLOVENSKO (20.00 h)



sobota 25. novembra: Česko – SLOVENSKO (14.00)









Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky sa predstavia na medzinárodnom turnaji v českom Chebe. Ich súperkami na 49. ročníku podujatia o Štít mesta Cheb budú v piatok 25. novembra hráčky B-tímu Nórska (20.00 h) a o deň neskôr domáce Češky (14.00). Podľa asistenta trénera Petra Pčolu bude konfrontácia s kvalitnými súpermi vhodnou prípravou na pokračovanie kvalifikácie ME 2024.Hoci slovenský výber nečaká vystúpenie na MS v Dánsku, Nórsku a Švédsku, realizačný tím sa rozhodol využiť prestávku ligových súťaží. Hádzanárky Slovenska sa zišli v stredu ráno v Bratislave a hneď odcestovali na západ ČR. Pôvodný osemnásťčlenný káder sa však nevyhol viacerým zmenám.uviedol Pčola v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Na zraz síce prišla spojka Erika Rajnhová z majstrovského HC DAC Dunajská Streda, ale s družstvom do Česka neodcestovala:Pre Slovenky bude turnaj v Chebe, ale následne aj decembrová reprezentačná akcia v Ankare s dvoma oficiálnymi medzištátnymi zápasmi s Turkyňami, prípravou na budúcoročné pokračovanie do kvalifikácie ME 2024. "Tieto zrazy budú najmä o tom, aby sme si spolu dobre zatrénovali, lebo na to nebýva veľa priestoru, a využili každú šancu na konfrontáciu s tak kvalitnými tímami, ako sú napríklad Češky. Teraz sú tu aj nové dievčatá, ktoré chceme vidieť v akcii, ale tiež hráčky ako Kika Pastorková, ktoré dlhšie neboli v reprezentácii," povedal Pčola.Do nominácie SR sa opäť dostala spojka Barbora Lanczová z maďarského Mosonmagyaróváru, ktorá v úvode sezóny chýbala národnému tímu pre zranenie.poznamenala Lanczová.