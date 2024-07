Slovenky čaká v semifinále baráže Wales

Bratislava 19. júla (TASR) - Futbalistky Slovenska zabojujú v semifinále baráže o ME proti Walesu. Rozhodol o tom piatkový žreb v Nyone. Prvé zápasy sa odohrajú 23. až 25. októbra, odvety sú na programe od 27. do 29. októbra. V prípade postupu sa tím trénera Petra Kopúňa stretne vo finálovej časti s víťazom duelu Gruzínsko - Írsko.



Slovenky postúpili do baráže po záverečnom šiestom zápase 2. skupiny B-divízie, keď remizovali s Izraelom 2:2 a v tabuľke obsadili konečné 3. miesto. S Walesom odohrajú prvý zápas na domácej pôde. Finále baráže sa odohrá medzi 27. novembrom a 3. decembrom.



"Aby som neurazil šťastenu, tak som nemal želanie, s kým by som chcel hrať. Wales je kvalitný súper, majú mladé hráčky. Určite to bude zaujímavý duel. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do ďalšieho kola. Dôležité bude, aby sme mali k dispozícii hráčky vo forme a aby boli zdravé," uviedol pre futbalsfz.sk tréner Peter Kopúň.