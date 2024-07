Slovenky čaká záverečný dvojzápas. Máme motiváciu, hovorí Korenčiová

kvalifikácia ME 2025:



2. skupina B-divízie:



12. júla, 19.00 h: Slovensko - Škótsko (Nitra)



16. júla, 19.00 h: Izrael - Slovensko (Budaörs/Maď.)

Nitra 8. júla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky čakajú záverečné dva zápasy v B-divízii kvalifikácie ME. Najskôr v piatok nastúpia na domácej pôde v Nitre na duel proti favorizovaným Škótkam (19.00 h). Kvalifikačný cyklus uzavrú stretnutím s Izraelom na neutrálnej pôde v maďarskom Budaörsi (16. júla).Slovenky majú pred záverečnými dvoma zápasmi šancu už iba na postup z tretej priečky, na ktorej priebežne figurujú s tromi bodmi. Už prípadný bod so Škótskom im môže dať definitívu účasti v baráži o postup. O štyri dni neskôr sa v Maďarsku stretnú s Izraelčankami, ktoré zatiaľ nezískali ani bod. Slovenský výber na prelome mája a júna trápili početné zranenia dôležitých hráčok, napriek tomu na pôde favorizovaného Srbska siahali na bod. Napokon z toho bola prehra 1:2, na domácej pôde potom nedokázali nadviazať na výkon z Belehradu a Srbkám podľahli 0:4. "uviedla brankárka Mária Korenčiová.Slovenky začali s tréningovým procesom na štadióne pod Zoborom od pondelka. Pred domácim stretnutím so Škótskom ich čaká príprava v teplotách, ktoré atakujú 35 stupňov Celzia. Úvodný tréning sa ešte uskutočnil v podvečerných hodinách, no realizačný tím sa rozhodol nastaviť harmonogram tak, aby zvýšená záťaž pre organizmus nepriniesla neželané svalové problémy.povedal asistent trénera Michal Švihorík.Trénerský tím sa ani pred záverečným zrazom kvalifikačného cyklu nevyhol vynúteným zásahom do nominácie. Zranenie utrpela Laura Žemberyová, ktorá figurovala v základnej zostave v júnovom domácom stretnutí so Srbskom (0:4). Mimoriadne citeľnú stratu pocíti slovenské družstvo aj v defenzíve, keďže vypadla obrankyňa Patrícia Fischerová, ktorá odohrala plnú minutáž v doterajšom priebehu kvalifikácie. "" vyjadril sa Švihorík, ktorého spolu s jeho kolegom Petrom Kopúňom teší aspoň návrat Tamary Morávkovej a Kristíny Panákovej.Slovenky sa stretli so Škótkami v apríli a na pôde priebežného lídra skupiny prehrali tesne 0:1. Práve zo vzájomného duelu môže vychádzať príprava na piatkový zápas.dodal Švihorík.