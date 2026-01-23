< sekcia Šport
Slovenky cestujú s triezvymi ambíciami, prípravu nemali ideálnu
Slovenky sa predstavia v základnej A-skupine, v ktorej postupne narazia na Grécko, Nemecko a Francúzsko.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle pocestujú na ME (26. januára - 5. februára) do portugalského Funchalu s realistickými cieľmi. Podľa trénerky Cinzie Ragusovej nemajú za sebou ideálnu prípravu a ich šance na postup medzi najlepšiu osmičku limituje aj fakt, že sa predstavia v silnej A-skupine. „Pokiaľ budú naši súperi v skupine v najsilnejšom zložení, tak budeme bojovať aspoň o jedno víťazstvo. Ambície o celkovom umiestnení si nedávame. Uvidíme, aká bude naša momentálna forma,“ uviedol asistent trénerky Ján Baranovič pre TASR.
Príprava Sloveniek vyvrcholila sústredením v Novákoch. „Musím sa priznať, že s ňou nie som spokojná. Viaceré hráčky mali pracovné alebo vysokoškolské povinnosti, takže sme nemohli byť na všetkých sústredeniach v kompletnom zložení. Absolvovali sme turnaj na Malte, na ktorom sme vyhrali všetky štyri zápasy, ale neodohrali sme turnaj, ktorý sme mali v pláne na záverečnom sústredení v Novákoch. Vedenie Sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie sa síce snažilo zabezpečiť pre nás súperky, ale nakoniec sa mu to nepodarilo. Vyšiel nám však v ústrety KVP Nováky a zahrali sme si aspoň s jeho tímom do 16 rokov, ktorý doplnilo pár starších hráčov," priblížila Ragusová.
Slovenky sa predstavia v základnej A-skupine, v ktorej postupne narazia na Grécko, Nemecko a Francúzsko. Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto. „Musíme byť realistickí. Aj keď pôjdeme do každého zápasu s cieľom uhrať čo najlepší výsledok, medzi prvú osmičku sa len ťažko prebojujeme. Grékyne skončili pred dvoma rokmi na ME na 3. mieste a patria medzi špičku. Francúzsko bolo šieste, Nemecko jedenáste a obe tieto reprezentácie majú za sebou výbornú prípravu,“ poznamenala Ragusová.
Prípravu slovenského tímu na ME skomplikoval aj fakt, že sa v súčasnosti nehrá slovenská liga, keďže sa do nej prihlásili iba dve družstvá (Piešťany a Slávia UK Bratislava). V záverečnej nominácii je štrnásť hráčok, z toho tri legionárky. „Nominácia vychádzala z toho, ako sa dievčatá zúčastňovali prípravných akcií a sústredení. Veľa záležalo od toho, čo im dovolili pracovné a študijné povinnosti. V nominácii sme mali určité kritériá, ktoré bolo treba splniť. S vonkajšími vplyvmi nič neurobíme," poznamenal Baranovič.
Nominácia SR na ME 2026 (26. januára - 5. februára)
brankárky: Kristína Matoušková, Ella Pechová, hráčky: Barbora Baranovičová, Lea Držíková, Lenka Garančovská, Sandra Holičová, Karin Kačková, Martina Kiernoszová, Monika Sedláková, Miroslava Stankovianska, Dina Telypková, Eliška Turiaková, Lívia Vargová, Enita Vitalianová. Hlavná trénerka: Cinzia Ragusová, asistent trénerky: Ján Baranovič
program SR na ME
pondelok, 26. januára: Grécko - SR /10.30/
utorok, 27. januára: Nemecko - SR /10.30/
štvrtok, 29. januára: Francúzsko - SR /18.45/
