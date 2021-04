Hádzanárky chcú doma vyhrať, Némethová: Dôležitý bude každý gól

Dvojice baráže o MS 2021 v Španielsku



SLOVENSKO - Srbsko



(prvý zápas sobota 17. apríla o 18.00 h v Šali, odveta v stredu 21. apríla v Belehrade - oba zápasy odvysiela Sport1 TV)



Turecko - Rusko



Česko - Švajčiarsko



Slovinsko - Island



Ukrajina - Švedsko



Rakúsko - Poľsko



Maďarsko - Taliansko



Rumunsko - Severné Macedónsko



Portugalsko - Nemecko



Čierna Hora - Bielorusko







Nominácia SR na baráž so Srbskom



Brankárky: Adriana Medveďová (UHC Eggenburg/Rak.), Viktória Oguntoyeová (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Valéria Dulinová (Iuventa Michalovce), Barbora Königová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Krídelníčky: Annamária Patrnčiaková (TJ Sokol Lázně Kynžvart/DHC Plzeň/ČR), Bibiana Štefaniková (Iuventa Michalovce), Réka Bíziková, Monika Pénzesová (obe HC DAC Dunajská Streda)



Spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Erika Rajnohová (CB Mecalia Atlético Guardés/Šp.), Simona Szarková, Barbora Lanczová, Anette Emma Hudáková (všetky Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.), Marianna Rebičová (Iuventa Michalovce), Natália Némethová (HK Slovan Duslo Šaľa), Boglárka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda)



Šaľa 16. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky čaká v sobotu prvý diel baráže o postup na MS 2021 proti Srbsku. V domácom prostredí v Šali (o 18.00 h) si chcú vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pred odvetným súbojom, ktorý je na programe na budúci týždeň v stredu v Belehrade.myslí si kouč slovenského tímu Pavol Streicher.Z pôvodnej nominácie vypadli štyri hráčky. Z administratívnych dôvodov sa na brankárskom poste nepredstaví ukrajinská rodáčka so slovenským pasom Alexandra Krebsová, pre zranenie ramena krídelníčka Martina Popovcová a zdravotné problémy po zraze napokon vyradili aj Kristínu Pastorkovú a Katarínu Pócsíkovú. V kádri ich nahradili Soňa Furgaláková, Monika Pénzesová, Barbora Königová a Bibiana Štefaniková.tvrdí Streicher, ktorého zverenky prehrali v septembri 2019 so Srbskom v kvalifikácii ME 2020 na vlastnej palubovke tesne 26:27.Srbky skončili na MS pred dvoma rokmi na šiestom mieste, medzi svetovou elitou nechýbali štyrikrát za sebou. Najlepšie skončili v roku 2013 na domácej pôde, keď získali strieborné medaily. Vlani v decembri na európskom šampionáte obsadili 13. priečku.povedala pred prvým stretnutím spojka Natália Némethová.Slovenský tím si postup do baráže vybojoval v marci na turnaji I. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxembursku, kde obsadil prvú priečku pred Ukrajinou, Izraelom a domácim tímom.Svetový šampionát sa uskutoční od 1. do 19. decembra 2021 v šiestich španielskych dejiskách, premiérovo s účasťou 32 družstiev. Okrem usporiadateľskej krajiny Španielska a obhajcu titulu Holandska má už na MS istú účasť aj kvarteto najlepších tímov z ME 2020 - Nórsko, Francúzsko, Chorvátsko a Dánsko. Zvyšných desať miesteniek pre Európu si rozdelí desať úspešných družstiev z baráže.Slovenské hádzanárky v uplynulej kvalifikácii neuspeli v boji o ME 2020, keď exekutíva EHF pre pandémiu koronavírusu zrušila zvyšné štyri kolá kvalifikácie. Naposledy sa slovenský tím na vrcholnom podujatí predstavil v roku 2014 na ME v Chorvátsku a Maďarsku. Na svetovom šampionáte štartoval jediný raz v roku 1995, keď v Rakúsku a Maďarsku obsadil 12. miesto.