< sekcia Šport
Slovenské volejbalistky chcú na svojich prvých MS postúpiť zo skupiny
Volejbalovú elitu privíta tentoraz exotika. Thajský Phuket je hospodárske a turistické centrum ostrova, nachádza sa na juhovýchodnom pobreží asi 862 km južne od Bangkoku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. augusta (TASR) – Slovenské volejbalistky sa po prvý raz v histórii predstavia na majstrovstvách sveta a napriek tomu, že s týmto podujatím nemajú skúsenosť, dali si odvážny cieľ. Zo štvorčlennej skupiny sa bude hrať o dve postupové miesta a tréner Michal Mašek verí, že jedno z nich si vybojujú práve jeho zverenky.
Volejbalovú elitu privíta tentoraz exotika. Thajský Phuket je hospodárske a turistické centrum ostrova, nachádza sa na juhovýchodnom pobreží asi 862 km južne od Bangkoku. Hrať sa tu bude od 22. augusta do 7. septembra. „Keď som sa dozvedela, že to bude znova v Thajsku, tak som sa veľmi potešila, že sa tam vrátim po 15 rokoch. Takže veľmi sa teším, organizácia tam bola vtedy výborná, takže viem, že to bude kvalitný turnaj,“ uviedla kapitánka Karin Palgutová, ktorá v Thajsku štartovala na šampionáte ešte ako kadetka.
Príprava Sloveniek na premiérovú účasť medzi svetovou elitou sa začala pred rokom. Na začiatku septembra sa dozvedeli, že na základe postavenia v rebríčku sa predstavia medzi 32 najlepšími tímami. Pred odchodom do Thajska sa Slovenky predstavili ešte v dvojzápase v Aténach proti domácemu Grécku, v oboch podľahli 0:3. „Bola to dlhá a náročná príprava, takúto sme snáď ešte ani nemali. Ale tak to je normálne, je to najväčšie podujatie aké my môžeme reálne dosiahnuť, tak sme sa aj zodpovedne na to pripravili. Aspoň v to verím. Sme radi, že sme si to prešli aj cez to Grécko. Prechádzali sme si s lekármi veci, aby sme nemali náročnú adaptáciu, presne vieme, čo budeme robiť prvý, druhý a tretí deň. Prešli sme si celý ten rozpis, pretože sme museli ladiť detaily na minútu. Je to neuveriteľné, lebo osem tímov je v jednom hoteli, bolo treba zladiť všetky mítingy, všetky fotenia, všetky tlačové konferencie,“ povedal tréner Michal Mašek.
Jeho zverenky si v B-skupine MS zahrajú s majsterkami sveta a olympijskými víťazkami z Talianska, potom ich čaká Belgicko a napokon Kuba. Budú bojovať nielen o postup zo skupiny, ale v prípade priaznivého postavenia v rebríčku a na základe účinkovania na MS aj o účasť v kvalifikácii na olympijské hry 2028 v Los Angeles. „Proti Taliankam to bude ťažký zápas, ale myslím si, že by to pre nás vždy mal byť sviatok a motivácia. Lebo nie je to pre nás úplne niečo, čo sa môže stať každý rok, že hráme proti takým veľkým súperom a naozaj v uplynulých rokoch sa im neuveriteľne darí. Ja si myslím, že pre mladšie hračky, alebo aj staršie, by to mala byť vždy motivácia hrať čo najlepšie a ukázať sa a naozaj sa uvoľniť, lebo to je jediná cesta, ako niečo dokázať v takom zápase. Potom nás Belgicko, viackrát sme ho rozoberali a je to tím, ktorí sme už dokázali zdolať. A aj keď sú v rebríčku vyššie ako my, určite je tam šanca. Zdolali sme ich v minulosti, takže to je niečo, čoho by sme sa mali držať a to by nás malo veľmi motivovať. Bolo by najlepšie, keby sme ich zdolali na takejto veľkej akcii," uviedla nahrávačka Barbora Koseková.
Belgičanky sa budú opierať o svoju najväčšiu hviezdu Britt Herbotsovú. Koseková na jej adresu povedala: „Takmer 90 percent lôpt ide vyslovene cez ňu, ona je schopná dostať aj 10 lôpt v jednej výmene, takže sa musíme na to pripraviť, lebo toľko lôpt asi pre niečo dostáva. Ak neurobí 9 lôpt, tak urobí tu desiatu, takže myslím si, že ju poznáme. Rozoberieme si to, pripravíme sa na to a dúfam, že ju poriadne potrápime.“ Mimochodom, tento duel ponúkne aj súboj slovenských nahrávačiek, pretože v Belgicku hrá Charlotte Krenická, vnučka Hildy Mazurovovej, bývalej Československej reprezentantky a účastníčky dvoch OH. Krenická je dcéra slovenských rodičov, ale už s belgickým pasom.
Najväčšou neznámou je pre Slovenky výber Kuby. Tréner Mašek však aspoň čiastočné informácie nazbieral: „My už sme niečo pripravili, existujú nejaké programy, ktoré sledujú hráčky celý rok. My máme k tomu prístup, takže my sme si urobili charakteristiky hráčok, pretože ich majú na súpiske 30. Takže my tieto hráčky máme všetky odsledované. Majú nového trénera, takže myslím si, že ich herný systém sa trošku zmení, ten si pozrieme už na turnaji. Ale individuálne máme hráčky odsledované. Hlavne musíme chytiť systém a zistiť, kde budú ich slabšie miesta a toto využiť.“
Zo štyroch tímov postupujú ďalej len dva, takže to bude veľmi náročný turnaj a náročná cesta dostať sa ďalej do play off. „Reálny cieľ je postup, ja tomu verím, ja o tom presviedčam hráčky každý deň, každý deň im to dávam do hláv. Určite je dôležité, aby si verili, aby nemali v sebe to, že hráčky súpera sú lepšie. Rozhodne sa všetko na ihrisku, kde ich hrá šesť proti šiestim. Koniec, bodka. Nesmú sa ničoho zľaknúť, musia tomu veriť. Kľúč je ťažký, to je jasné, máme ťažkých súperov, takže to bude veľmi náročné, ale nemôžme mať iný cieľ. Účasť v skupine, to nie je cieľ, pre nás musí byť cieľ postup a keď ho splníme, bude to skvelé. Keď sa to nepodarí, tak samozrejme zo športového a nášho hľadiska to bude neúspech a musíme to aj brať ako neúspech, pretože si musíme dávať vysoké ciele. Ale nebude to nič dramatické. Takže takto nejako reálne k tomu treba pristupovať," uzavrel kouč SR.
Volejbalovú elitu privíta tentoraz exotika. Thajský Phuket je hospodárske a turistické centrum ostrova, nachádza sa na juhovýchodnom pobreží asi 862 km južne od Bangkoku. Hrať sa tu bude od 22. augusta do 7. septembra. „Keď som sa dozvedela, že to bude znova v Thajsku, tak som sa veľmi potešila, že sa tam vrátim po 15 rokoch. Takže veľmi sa teším, organizácia tam bola vtedy výborná, takže viem, že to bude kvalitný turnaj,“ uviedla kapitánka Karin Palgutová, ktorá v Thajsku štartovala na šampionáte ešte ako kadetka.
Príprava Sloveniek na premiérovú účasť medzi svetovou elitou sa začala pred rokom. Na začiatku septembra sa dozvedeli, že na základe postavenia v rebríčku sa predstavia medzi 32 najlepšími tímami. Pred odchodom do Thajska sa Slovenky predstavili ešte v dvojzápase v Aténach proti domácemu Grécku, v oboch podľahli 0:3. „Bola to dlhá a náročná príprava, takúto sme snáď ešte ani nemali. Ale tak to je normálne, je to najväčšie podujatie aké my môžeme reálne dosiahnuť, tak sme sa aj zodpovedne na to pripravili. Aspoň v to verím. Sme radi, že sme si to prešli aj cez to Grécko. Prechádzali sme si s lekármi veci, aby sme nemali náročnú adaptáciu, presne vieme, čo budeme robiť prvý, druhý a tretí deň. Prešli sme si celý ten rozpis, pretože sme museli ladiť detaily na minútu. Je to neuveriteľné, lebo osem tímov je v jednom hoteli, bolo treba zladiť všetky mítingy, všetky fotenia, všetky tlačové konferencie,“ povedal tréner Michal Mašek.
Jeho zverenky si v B-skupine MS zahrajú s majsterkami sveta a olympijskými víťazkami z Talianska, potom ich čaká Belgicko a napokon Kuba. Budú bojovať nielen o postup zo skupiny, ale v prípade priaznivého postavenia v rebríčku a na základe účinkovania na MS aj o účasť v kvalifikácii na olympijské hry 2028 v Los Angeles. „Proti Taliankam to bude ťažký zápas, ale myslím si, že by to pre nás vždy mal byť sviatok a motivácia. Lebo nie je to pre nás úplne niečo, čo sa môže stať každý rok, že hráme proti takým veľkým súperom a naozaj v uplynulých rokoch sa im neuveriteľne darí. Ja si myslím, že pre mladšie hračky, alebo aj staršie, by to mala byť vždy motivácia hrať čo najlepšie a ukázať sa a naozaj sa uvoľniť, lebo to je jediná cesta, ako niečo dokázať v takom zápase. Potom nás Belgicko, viackrát sme ho rozoberali a je to tím, ktorí sme už dokázali zdolať. A aj keď sú v rebríčku vyššie ako my, určite je tam šanca. Zdolali sme ich v minulosti, takže to je niečo, čoho by sme sa mali držať a to by nás malo veľmi motivovať. Bolo by najlepšie, keby sme ich zdolali na takejto veľkej akcii," uviedla nahrávačka Barbora Koseková.
Belgičanky sa budú opierať o svoju najväčšiu hviezdu Britt Herbotsovú. Koseková na jej adresu povedala: „Takmer 90 percent lôpt ide vyslovene cez ňu, ona je schopná dostať aj 10 lôpt v jednej výmene, takže sa musíme na to pripraviť, lebo toľko lôpt asi pre niečo dostáva. Ak neurobí 9 lôpt, tak urobí tu desiatu, takže myslím si, že ju poznáme. Rozoberieme si to, pripravíme sa na to a dúfam, že ju poriadne potrápime.“ Mimochodom, tento duel ponúkne aj súboj slovenských nahrávačiek, pretože v Belgicku hrá Charlotte Krenická, vnučka Hildy Mazurovovej, bývalej Československej reprezentantky a účastníčky dvoch OH. Krenická je dcéra slovenských rodičov, ale už s belgickým pasom.
Najväčšou neznámou je pre Slovenky výber Kuby. Tréner Mašek však aspoň čiastočné informácie nazbieral: „My už sme niečo pripravili, existujú nejaké programy, ktoré sledujú hráčky celý rok. My máme k tomu prístup, takže my sme si urobili charakteristiky hráčok, pretože ich majú na súpiske 30. Takže my tieto hráčky máme všetky odsledované. Majú nového trénera, takže myslím si, že ich herný systém sa trošku zmení, ten si pozrieme už na turnaji. Ale individuálne máme hráčky odsledované. Hlavne musíme chytiť systém a zistiť, kde budú ich slabšie miesta a toto využiť.“
Zo štyroch tímov postupujú ďalej len dva, takže to bude veľmi náročný turnaj a náročná cesta dostať sa ďalej do play off. „Reálny cieľ je postup, ja tomu verím, ja o tom presviedčam hráčky každý deň, každý deň im to dávam do hláv. Určite je dôležité, aby si verili, aby nemali v sebe to, že hráčky súpera sú lepšie. Rozhodne sa všetko na ihrisku, kde ich hrá šesť proti šiestim. Koniec, bodka. Nesmú sa ničoho zľaknúť, musia tomu veriť. Kľúč je ťažký, to je jasné, máme ťažkých súperov, takže to bude veľmi náročné, ale nemôžme mať iný cieľ. Účasť v skupine, to nie je cieľ, pre nás musí byť cieľ postup a keď ho splníme, bude to skvelé. Keď sa to nepodarí, tak samozrejme zo športového a nášho hľadiska to bude neúspech a musíme to aj brať ako neúspech, pretože si musíme dávať vysoké ciele. Ale nebude to nič dramatické. Takže takto nejako reálne k tomu treba pristupovať," uzavrel kouč SR.
Program SR na MS, skupina-B (všetky zápasy o 15.30 SELČ):
piatok 22. augusta SLOVENSKO - Taliansko
nedeľa 24. augusta SLOVENSKO - Belgicko
utorok 26. augusta SLOVENSKO - Kuba
Nominácia SR žien na MS v Thajsku:
Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Arge Pitesti/Rum.)
Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.)
Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)
Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér), MUDr. Igor Prekop (lekár)
piatok 22. augusta SLOVENSKO - Taliansko
nedeľa 24. augusta SLOVENSKO - Belgicko
utorok 26. augusta SLOVENSKO - Kuba
Nominácia SR žien na MS v Thajsku:
Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Arge Pitesti/Rum.)
Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.)
Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)
Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér), MUDr. Igor Prekop (lekár)