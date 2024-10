Slovenky chcú prejsť cez Wales. Kopúň: Oba zápasy budú náročné

Nominácia slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie pred dvojzápasom prvého kola play off o postup na ME proti Walesu:



brankárky: Mária Korenčiová (FC Freedom), Martina Geletová (FC Skra Ladies Czestochowa), Marína Anna Štefániková (FC Midtjylland)



obrankyne: Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Jana Vojteková (FC Bazilej), Andrea Horváthová (Czarni Sosnowiec), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Aneta Surová (1. FC Slovácko)



stredopoliarky: Kristína Panáková (Neulengbach SV), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Katarína Vredíková (Spartak Myjava), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Victoria Kaláberová (OFI Crete Women FC), Ľudmila Maťavková (RSC Anderlecht), Patrícia Hmírová (Sporting Club de Huelva)



útočníčky: Sofia Anna Škerdová (1. FC Slovácko), Michaela Ferencová (1. FC Slovácko), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk), Andrea Bogorová (Spartak Myjava)







Realizačný tím:



Tréner: Peter Kopúň



Asistenti trénera: Michal Švihorík, Lucia Haršanyová



Tréner brankárov: Martin Krnáč



Kondičný tréner: Miroslav Seňan



Technický vedúci: Michal Vengloš



Media manažér: Monika Jurigová



Športový psychológ: Petra Pačesová



Lekári: Alice Kušnírová, Patrícia Dragunová



Fyzioterapeuti: Veronika Rybárová, Jaroslav Holub



Masér: Jindřich Ditrich



Kustódi: Pavel Očoveji, Marek Pittner







Program Sloveniek v prvom kole play off o postup na ME:



prvý zápas (piatok 25. októbra): SR - Wales (Poprad, 17.30)



odvetný zápas (utorok 29. októbra): Wales - SR (Cardiff, 20.15)



Poprad 21. októbra (TASR) - Tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Peter Kopúň očakáva náročný dvojzápas v prvom kole play off o postup na budúcoročné ME proti Walesu. Prvý duel je na programe v piatok od 17.30 h v Poprade a kormidelník verí, že tím využije výhodu domáce prostredia a prekvapí papierového favorita. Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) spolu s generálnym partnerom pripravili bohatý sprievodný program a očakávajú prekonanie najvyššej návštevy na ženský národný tím (1128 divákov)." uviedol kouč na pondelkovej tlačovej konferencii. Slovenky mali v pondelok zraz a podvečer absolvovali tréning v NTC Poprad.Walesu patrí v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 29. miesto, Slovenky sú až na 51. priečke. Ostrovný tím ťahá osemzápasovú sériu bez prehry, ktorú začal vlani v decembri v prípravnom stretnutí s osemnásobnými majsterkami Európy z Nemecka. V B-divízii Ligy národov ovládli skupinu v konkurencii Ukrajiny, Chorvátska a Kosova.povedal Kopúň. Cieľom bude vytvoriť si výhodnejšiu pozíciu do odvety, ktorá je programe budúci utorok v Cardiffe. Víťaz dvojzápasu si zahrá o miestenku na záverečný turnaj s lepším z dvojice Gruzínsko alebo Írsko.Slovenky boli už v pondelok v kompletnom 23-člennom zložení.zhrnul kouč družstva.Na súboj kvalifikácie MS 2015 proti favorizovanému Nemecku zavítalo pod Dubeň 1128 divákov. Na piatkový duel je predaných už viac ako tisíc lístkov, čiže rekord spred deviatich rokov by mal byť výrazne prekonaný.zdôraznila kapitánka a brankárka Mária Korenčiová.SFZ by rád prilákal na tribúny aj rodiny s deťmi, čomu prispôsobil aj program pred samotným výkopom. Už doobeda je na programe detský turnaj. Bude aj ´fun park´ s množstvom zaujímavých atrakcií a aj streetfood jedlo. Vystúpia speváci Peter Cmorík a Dominika Mirgová. Informovala mediálna manažérka Monika Jurigová.skonštatoval generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.