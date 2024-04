VIDEO: Slovenky chcú zabojovať o postup, Pčola: Stabilizovať výkony

Nominácia hádzanárok SR na kvalifikačné zápasy ME 2024 proti Izraelu a Ukrajine:



Brankárky: Alexandra Ivanycjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Iryna Jablonská-Bobaľová (MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Pivotky: Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Orsolya Demeterová (HC DAC Dunajská Streda)

Krídelníčky: Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Spojky: Karin Bujnochová, Simona Szarková (obe MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Sára Erika Zsákovicsová (Eszterházy SC/Maď.), Natália Némethová (Házená Kynžvart/ČR), Edina Pastoreková, Olívia Ščípová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 2. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky nastúpia v druhej polovici tohto týždňa na rozhodujúce zápasy kvalifikácie ME 2024. V nemeckom Heidelbergu sa stretnú vo štvrtok s Izraelom a v nedeľu ich čaká v Šali súboj s Ukrajinou. Zverenky kouča Jorgeho Dueňasa sú v tabuľke 2. skupiny zatiaľ na tretej priečke a chcú zabojovať o postup. Na šampionát sa dostanú prvé dva tímy a najlepšie štyri družstvá z tretích miest v skupinách.Slovenky doteraz zdolali v skupine iba Izrael na domácej pôde (31:22) a v prípade štvrtkového úspechu nad rovnakým súperom ich v nedeľu pravdepodobne čaká kľúčový domáci súboj s Ukrajinou. S ňou v októbri minulého roka na neutrálnej pôde v poľskom Mielci prehrali o päť gólov 20:25. Suverénom skupiny je favorizované Nemecko, ktoré v doterajších troch stretnutiach nestratilo ani bod. Do nemeckého Heidelbergu odcestuje slovenský tím v stredu a večer už bude mať v dejisku predzápasový tréning.," upozornil asistent trénera slovenskej reprezentácie Peter Pčola na utorkovom brífingu: "Z pôvodnej slovenskej nominácie vypadli pre zdravotné problémy spojka Erika Rajnohová a pivotka Kristína Pastorková. Nahradili ich Orsolya Demeterová (HC DAC Dunajská Streda) a Sára Erika Zsákovicsová (Eszterházy SC). Zdravotné problémy hlásila aj Katarína Pócsíková, ale zostala s tímom. "Sú tu aj mladé hráčky, ktoré dostanú šancu. Je to na nich, aby sa ukázali a zabojovali o miesto v reprezentácii," zdôraznil Pčola. Do Nemecka pocestuje 16-členný káder, z výberu zostanú doma Zsákovicsová a brankárka Bella Oláhová.Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.1. Nemecko 3 3 0 0 103:60 62. Ukrajina 4 3 0 1 109:106 63. SLOVENSKO 4 1 0 3 87:119 24. Izrael 3 0 0 3 77:91 016.30 Izrael - SLOVENSKO (Heidelberg/Nem.)19.00 Ukrajina - Nemecko (Heidelberg/Nem.)17.00 Izrael - Nemecko (Heidelberg/Nem.)18.00 SLOVENSKO - Ukrajina (Šaľa)18.00 Nemecko - Izrael (Heidelberg/Nem.)