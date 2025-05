Slovenky definitívne postúpili do B-divízie

6. kolo Ligy národov



1. skupina C-divízie:



SLOVENSKO - Gibraltár 11:0 (5:0)



Góly: 2., 77. a 90. Rybanská. 17. a 44. Hmírová, 19. Bayerová, 31. Maťavková, 52. a 54. Mikolajová, 86. Morávková, 88. Kaláberová.



zostava SR: Korenčiová - Matušicová, Košíková, Fischerová, Bartovičová (46. Retkesová) - Mikolajová (65. Surová), Maťavková, Šurnovská (46. Kaláberová) - Hmírová (46. Škerdová), Rybanská, Bayerová (65. Morávková)







hlasy (zdroj: TASR):



Peter Kopúň, tréner SR: „Pripravovali sme sa na to, aby sme čo najskôr strelili góly a ušetrili sily pred dlhou cestou na Faerské Ostrovy. Podarilo sa nám to už v úvode, takže sme spokojní. Pre nás nebolo dôležité, aby sme lámali gólové rekordy, ale aby sme mohli prestriedať.“



Mária Mikolajová, stredopoliarka SR: „Z našej strany to bol dominantný výkon. Máme radosť, že sme takto vstúpili do zápasu. Druhý polčas bol oveľa lepší, viac sme si verili. Už prvý však bol veľmi dobrý. Verili sme si s loptou a boli sme nebezpečné.“



Nikola Rybanská, útočníčka SR: „Zápas sme si užili, pretože hrať pred týmito divákmi bolo úžasné. Vidno, že futbal na Slovensku napreduje. Veľmi sa tešíme, že nás prišlo podporiť toľko divákov.“







ďalší výsledok 1. skupiny C-divízie:



Moldavsko - Faerské Ostrovy 1:1 (0:0)







tabuľka:



1. SLOVENSKO 5 5 0 0 25:0 15*



2. Faerské Ostrovy 5 3 1 1 9:4 10



3. Moldavsko 5 1 1 3 2:6 4



4. Gibraltár 5 0 0 5 0:26 0

Prešov 30. mája (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky postúpili do B-divízie Ligy národov. Definitívne o tom rozhodla remíza Moldavska s Faerskými Ostrovmi v zápase 5. kola 1. skupiny, po ktorej majú Slovenky isté prvenstvo v skupine a priamy postup. Stopercentnú bilanciu potvrdili suverénnym víťazstvom nad Gibraltárom 11:0 v piatkovom zápase v Prešove.Zverenky Petra Kopúňa nestratili v piatich zápasoch ani bod a dosiahli v nich jednoznačné skóre 24:0. Účinkovanie v C-divízii uzavrú zápasom na ihrisku Faerských Ostrovov, ktorý je na programe 3. júna.Duel Slovenska s Gibraltárom sledovalo 3814 divákov, čo je nový slovenský rekord na zápase ženského futbalu.*-priamy postup do B-divízie