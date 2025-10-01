Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky desiate v hliadke K1 s dvoma dotykmi, zlato pre Česko

Na snímke slovenské reprezentantky vo vodnom slalome sprava Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Ivana Chlebová v hliadkach K1 počas majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O jednu pozíciu tak vylepšili predošlý zápis hliadky ženskej K1 z MS 2023 v Londýne.

Autor TASR
Penrith 1. októbra (TASR) - Slovenské kajakárky skončili desiate v tímovej súťaži na MS vo vodnom slalome v austrálskom Penrithe. O jednu pozíciu tak vylepšili predošlý zápis hliadky ženskej K1 z MS 2023 v Londýne. Zlato získali Češky, ktoré predviedli jazdu bez kontaktu s bránkou a na druhé Nemecko mali náskok 3,26 sekundy.

Slovenky vyrazili na trať ako tretie v poradí Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková. Dotyky mali na protiprúdnej sedmičke (Stanovská) a dvanástej bránke (Luknárová). Na Češky stratili 13,60 sekundy, od bronzového Slovinska ich delilo 9,09 s.



Výsledky - MS vo vodnom slalome

3xK1 ženy: 1. Česko (Gabriela Satková, Lucie Nesnídalová, Antonie Galusková) 103,22 s (0), 2. Nemecko (Ricarda Funková, Elena Liliková, Emily Apelová) +3,26 (2), 3. Slovinsko (Eva Alina Hočevarová, Ajda Novaková, Lea Novaková) +4,51 (0), 4. Španielsko +6,35 (2), 5. Austrália +6,63 (2), 6. USA +7,13 (0), ..., 10. SLOVENSKO (Soňa STANOVSKÁ, Zuzana PAŇKOVÁ, Emanuela LUKNÁROVÁ) +13,60 (4)




