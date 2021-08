Slovenky do 14 rokov postúpili na MS družstiev už do semifinále

štvrťfinále MS družstiev:



SLOVENSKO (3) - JAPONSKO (8) 2:1



Renáta Jamrichová - S. Cujioková 6:2, 6:1



Lucia Hradecká - W. Sonobeová 6:4, 4:6, 4:10



Renáta Jamrichová, Lucia Hradecká - Sonobeová, Umekuniová 6:1, 6:0





Prostějov 5. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do 14 rokov sa na MS družstiev v Prostějove prebojovali už do semifinále. Vo štvrťfinálovom stretnutí zdolali ôsmy nasadený výber Japonska 2:1 a o postup do finále zabojujú dievčatá pod vedením kapitána Rudolfa Horvátha proti Bulharsku. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).Vzhľadom na nepriaznivé počasie v Prostějove sa všetky zápasy štvrťfinále odohrali v hale. Na prvý súboj nastúpila líderka slovenského tímu Renáta Jamrichová, ktorá súperke dovolila uhrať iba tri gemy a zvíťazila hladko 6:2, 6:1. Druhá dvojhra priniesla vyrovnaný zápas, v ktorom napokon Lucia Hradecká ťahala za kratší koniec a prehrala 6:4, 4:6, 4:10. Rozhodnutie priniesla štvorhra, v ktorej Jamrichová s Hradeckou nedali súperkám šancu a deklasovali ich 6:1, 6:0. Tretia členka tímu Kiara Žabková do stretnutia proti Japonsku nezasiahla.