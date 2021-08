Slovenky do 14 rokov zdolali na MS družstiev aj Ekvádorčanky

Prostějov 3. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do 14 rokov sú blízko k postupu do štvrťfinále majstrovstiev sveta družstiev. Tím v zložení Renáta Jamrichová, Lucia Hradecká a Kiara Žabková pod vedením kapitána Rudolfa Horvátha zvíťazil v Prostějove aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine, keď zdolal Ekvádorčanky 3:0. V pondelok si poradili s Ukrajinky 2:1, v poslednom stretnutí skupiny ich v stredu čaká piaty nasadený tím Kolumbie.



Na prvú dvojhru v stretnutí s Ekvádorom nastúpila Kiara Žabková, ktorá si poradila s Roblesovou 6:1, 7:5. Druhý bod pridala v dvojhre Renáta Jamrichová, tá nedala šancu Vargasovej a zvíťazila 6:0, 6:1. Jasný výsledok 3:0 potom spečatili vo štvorhre Lucia Hradecká s Kiarou Žabkovou, ktoré Roblesovej s Vargasovou dovolili uhrať jediný gem. Informoval o tom web Slovenského tenisového zväzu.



Na majstrovstvách sveta štartuje 16 tímov rozdelených do štyroch skupín po štyri tímy. Slovenky sú tretie nasadené a figurujú v tretej skupine spolu s piatou nasadenou Kolumbiou, Ekvádorom a Ukrajinou. Z každej zo štyroch skupín postupujú dva najlepšie tímy do štvrťfinále, ostatné tímy budú hrať v pavúku o umiestnenie na 9.-16. mieste.