Slovenské tenistky do 14 rokov zvíťazili na MS tímov nad Ukrajinkami

Prostějov 2. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do štrnásť rokov zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na majstrovstvách sveta tímov (2.-8. august, Prostějov) nad Ukrajinou 2:1.



Úvodný bod dievčat pod vedením kapitána Rudolfa Horvátha získala Renáta Jamrichová, ktorá si hladko poradila so Sofiou Michajlecovou 6:1, 6:1. Ukrajinky vyrovnali zásluhou Jevy Galievskej. Tá zdolala vo vyrovnanom zápase Luciu Hradeckú 7:5, 7:5. O víťazkách sa rozhodovalo v záverečnej štvorhre. Jamrichová s Hradeckou v nej nedali šancu ukrajinským súperkám a dovolili im uhrať iba jediný gem. V utorok sa Slovenky stretnú s reprezentáciou Ekvádoru. Informoval o tom Slovenský tenisový zväz.



Na majstrovstvách sveta štartuje 16 družstiev rozdelených do štyroch skupín po štyri tímy. Slovenky sú tretie nasadené a figurujú v tretej skupine spolu s piatou nasadenou Kolumbiou, Ekvádorom a Ukrajinou. Z každej zo štyroch skupín postupujú dva najlepšie tímy do štvrťfinále, ostatné budú hrať v pavúku o 9.-16. miesto.