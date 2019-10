Slovenky do 17 rokov deklasovali Estónky a postúpili do Elite Round

4. skupina 1. fázy kvalifikácie ME 2020 futbalistiek do 17 rokov:



Estónsko - Slovensko 2:9 (0:6)



Góly: 33., 79. a 86. Morávková, 13. a 44. Retkésová, 23. a 69. Pelikánová, 27. Jedináková, 32. Vredíková – 53. Kršiaková (vlastný), 81. Teernová, ŽK: Lukáčová (SR), Rozhodovali: Rustová – Kumeová (obe Alb.), Petrovová (Rus.)



Zostava SR: Králiková – Lukáčová (46. Vravková), Kršiaková, Mudráková (46. Pivarčiová), Mrocková (74. Halásová) – Pelikánová, Jedináková, Retkésová – Morávková, Vredíková (46. R. Kolárová), Bayerová (46. Škerdová)



ďalší výsledok:



Rakúsko - Fínsko 3:0 (2:0)

Senec 23. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov postúpili do druhej fázy kvalifikácie ME 2020. Miesto v Elite Round si zabezpečili sobotným víťazstvom v NTC Senec nad Estónkami 9:2. V tabuľke 4. skupiny obsadili so šiestimi bodmi 2. miesto za Rakúskom.Zverenky trénera Jozefa Jelšica rozhodli sobotný duel prakticky po polhodine, keď viedli 3:0. Do polčasu strelili ďalšie tri góly. Hetrikom sa blysla Tamara Morávková, po dva zásahy pridali Karin Pelikánová a Laura Retkešová.