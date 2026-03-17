Slovenky do 17 rokov otočili duel s Walesom, udržali sa v A-divízii

.
V 7. skupine si pripísali prvé víťazstvo a v tabuľke obsadili so ziskom 3 bodov konečné tretie miesto.

Autor TASR
Newport 17. marca (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov zdolali v utorkovom stretnutí na turnaji druhej fázy kvalifikácie ME v Newporte domáce Walesanky 2:1. V 7. skupine si pripísali prvé víťazstvo a v tabuľke obsadili so ziskom 3 bodov konečné tretie miesto, ktoré znamená udržanie sa v A-divízii.

Zverenky trénera Jozefa Jelšica prehrávali ešte štvrťhodinu pred koncom 0:1, ale potom gólmi Lucie Zacharovej a Sofie Bodnárovej otočili skóre a rozhodli, že do „béčka“ zostúpi Wales. Slovenky predtým na turnaji prehrali s Poľkami 0:3 a s Holanďankami kontumačne 0:3, keď zápas neodohrali pre virózu, pre ktorú nemohla nastúpiť viac než polovica hráčok.

futbal-ženy - druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

A-divízia, 7. skupina:

Wales - SLOVENSKO 1:2 (1:0)
Góly: 32. Griffithsová - 75. Zacharová, 90.+4 Bodnárová



tabuľka:

1. Poľsko 3 3 0 0 11:4 9

2. Holandsko 3 2 0 1 11:4 6

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 2:7 3

4. Wales 3 0 0 3 2:11 0
.

