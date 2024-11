Slovenky do 17 rokov uspeli aj v druhom zápase, Lotyšsko zdolali 3:0

prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov



1. skupina B-divízie:



Slovensko - Lotyšsko 3:0 (0:0)



Góly: 61. Kerešová, 64. Bučková, 89. Suchoňová







ďalší výsledok:



Čierna Hora - Gruzínsko 1:2 (1:0)







tabuľka:



1. Slovensko 2 2 0 0 5:0 6



2. Lotyšsko 2 1 0 1 4:4 3



3. Gruzínsko 2 1 0 1 2:3 3



4. Čierna Hora 2 0 0 2 2:6 0

Poprad 8. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase na domácom turnaji prvej fázy kvalifikácie ME 2025. V utorkovej konfrontácii 1. skupiny B-divízie triumfovali v Poprade nad Lotyškami 3:0 a urobili výrazný krok k postupu do A-divízie.Zverenky Jozefa Jelšica predtým v úvodnom dueli turnaja zvíťazili nad Gruzínskom 2:0 a v tabuľke im s plným bodovým ziskom patrí prvé miesto. V pondelok (12.00 h) ich ešte čaká duel s rovesníčkami z Čiernej Hory. Postup do vyššej divízie pred druhou fázou kvalifikácie si vybojujú víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok.