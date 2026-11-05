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Slovenky do 17 rokov utrpeli druhú prehru, podľahli Poľsku 0:2

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Účinkovanie v skupine uzavrú v nedeľu rozhodujúcim duelom proti Bulharsku, ktoré prehralo s domácimi hráčkami 2:3.

Autor TASR
Križevci 5. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov prehrali aj svoj druhý zápas v prvej fáze kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Vo štvrtkovom stretnutí v chorvátskom meste Križevci podľahli rovesníčkam z Poľska 0:2. Účinkovanie v skupine uzavrú v nedeľu rozhodujúcim duelom proti Bulharsku, ktoré prehralo s domácimi hráčkami 2:3.

Do A-divízie druhej fázy postúpia najlepšie tri tímy, štvrté družstvo si druhú fázu zahrá v B-divízii. Zverenky trénerky Dóry Horváthovej figurujú na treťom mieste o skóre pred Bulharkami, Poľky a Chorvátky majú po dvoch víťazstvách postup istý.



prvá fáza kvalifikácie na ME hráčok do 17 rokov

A-divízia - 2. skupina:

Poľsko - SLOVENSKO 2:0 (2:0)

Góly: 20. Nurkiewiczová, 33. Szolibová, ČK: 90.+3 Sadejová (Poľ.) po 2. ŽK



ďalší výsledok:

Chorvátsko - Bulharsko 3:2 (3:1)



tabuľka:

1. Poľsko 2 2 0 0 7:0 6*

2. Chorvátsko 2 2 0 0 4:2 6*

3. SLOVENSKO 2 0 0 2 0:3 0

4. Bulharsko 2 0 0 2 2:8 0



* - istý postup do druhej fázy A-divízie
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