Slovenky do 18 rokov čaká počas prípravy na MS turnaj vo Fínsku

Program SR "18" ženy (všetky časy sú v SEČ):



ŠTVRTOK 15. decembra

17.30 SLOVENSKO - Fínsko



PIATOK 16. decembra

16.30 Japonsko - SLOVENSKO



SOBOTA 17. decembra

9.30 Česko - SLOVENSKO

Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvuje počas prípravy na MS vo švédskom Östersunde výcvikový tábor a Turnaj štyroch krajín vo Fínsku (11.-18. decembra). Tím Miroslava Mosnára nastúpi na severe Európy proti domácim reprezentantkám, Češkám a Japonkám.Realizačný tím "osemnástky" doplní oproti novembrovému zrazu aj hlavný kouč ženskej reprezentácie Arto Sieppi. Fínsky tréner pomôže dievčatám z pozície mentora. Slovenky sa stretnú v nedeľu 11. decembra v Bratislave a potom zamieria na výcvikový tábor do fínskeho Kuortane.Vo štvrtok 15. decembra o 17.00 h si slovenské reprezentantky zmerajú sily vo Vierumäki proti domácim rovesníčkam, v piatok ich čakajú o 16.30 Japonky a turnaj zakončia v sobotu o 9.30 duelom proti Češkám.V decembrovom reprezentačnom termíne bude v akcii aj kombinovaný tím zložený zo širšieho kádra "osemnástky" a dievčat patriacich do "šestnástky". Družstvo pod vedením trénerky Nicol Lucák Čupkovej nastúpi na domácom Turnaji olympijských nádejí Vyšehradskej štvorky v Púchove proti Poľkám, Maďarkám a Češkám.Lilien Beňáková (Barani-HŠMH Banská Bystrica/ŽHK Poprad), Zuzana Dobiašová (HC ŠKP Bratislava), Alexandra Mateičková (HC ŠKP Bratislava), Laura Jancsóová (HC ŠKP Bratislava/Vlci Žilina – mládež), Emma Donovalová (HK Brezno/ŽHK Poprad), Soňa Kubaniová (HK Humenské Levy/ŽHK Michalovce), Klára Macková (HK Humenské Levy/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Alica Juríková (HK Levice), Paula Mandelíková (HK Levice/MHK Martin), Lívia Debnárová (HC Lučenec/HC ŠKP Bratislava), Lívia Nogová (MHK Martin), Lily Sternová (HK Lokomotíva N. Zámky), Ema Tóthová (HK Lokomotíva N. Zámky/HC ŠKP Bratislava), Kristína Taricsová (HK Lokomotíva N. Zámky/HC Spišská Nová Ves), Tatiana Blichová (HC Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Sandra Halušková (MŠK Púchov/MHK Martin), Ema Lacková (ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HC Prešov), Laura Mária Mihaliková (HC Spišská Nová Ves), Ema Gálisová (HC Topoľčany/HC ŠKP Bratislava), Hana Krákorová (HK Trnava/HC ŠKP Bratislava), Gabriela Lačná (HC Bulls Vranov/ŽHK Michalovce), Nela Lopušanová (Vlci Žilina - mládež), Ivana Látková (Vlci Žilina - mládež/HC ŠKP Bratislava)generálna manažérka - Ľubomíra Kožanová, mentor trénerov - Arto Sieppi, hlavný tréner - Miroslav Mosnár, asistent trénera - Roman Mega, tréner brankárok - Dušan Vlk, kondičná trénerka - Romana Kiapešová, lekár - Rajmund Szikora, masér - Ľubomír Baka