Slovenky do 18 rokov pocestujú na elitné hokejové MS

Zürich 28. februára (TASR) - Francúzsko a Rakúsko si zahrajú na tohtoročných MS v hokeji vo Fínsku. Na šampionáte nahradia Rusko a Bielorusko, ktoré Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila po vojenskej invázii na Ukrajinu. Francúzi tak budú v helsinskej A-skupine súperom slovenských hokejistov.



Rakúsko nahradí Bielorusko v základnej B-skupine v Tampere. Zápasový program sa podľa piatkového rozhodnutia Rady IIHF nezmení, takže Francúzi budú 13. mája prvým súperom Slovenska na MS. Ďalšími účastníkmi A-skupiny sú Kanada, Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Kazachstan a Taliansko. V B-skupine sa predstavia Fínsko, USA, Švédsko, Česko, Lotyšsko, Nórsko, Veľká Británia a Rakúsko. Posledný tím z oboch skupín zostúpi do nižšej divízie.



Rada IIHF menila po vylúčení Ruska a Bieloruska aj zloženie ďalších šampionátov. Slovenské hokejistky do 18 rokov posunula vyššie na tohtoročné elitné MS namiesto Ruska. Šampionát by sa mal uskutočniť v júni v USA, mladé Slovenky budú hrať v A-skupine s domácim tímom, Kanadou a Fínskom. Pôvodne mali štartovať v apríli v A-skupine I. divízie MS v maďarskom Győri. Presný termín a dejiská šampionátu v USA ešte nie sú známe.



"Rozhodnutie Rady IIHF nás veľmi potešilo, keďže v Györi sme mali hrať už o dva týždne a časť kádra absolvuje v najbližších dňoch EYOF vo Fínsku. Z hľadiska organizácie, logistiky a nastavenia záťaže by to bolo náročné. Preto sme radi, že sme sa dostali medzi elitu. Určite pripravíme dievčatá čo najlepšie na augustový šampionát," povedala pre portál hockeyslovakia.sk manažérka ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová. Rozhodnutie IIHF zároveň pomohlo slovenským dievčatám k automatickej účasti na ďalšom EYOF-e.



Slovenská mužská osemnástka sa nedočkala podobného posunu nahor. Nastúpia tak už o necelý mesiac na domácom turnaji A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch, z ktorého si však vybojuje miestenku o úroveň vyššie až dvojica tímov. Augustový juniorský šampionát hráčov do 20 rokov bude mať desať účastníkov, do zoznamu pribudli Lotyši namiesto Ruska. Uskutoční sa v Kanade a nikto z najvyššej kategórie nezostúpi. Formát juniorského šampionátu v roku 2023 je zatiaľ v štádiu riešenia.



Zmenil sa aj program turnaja A-skupiny I. divízie MS žien, ktorý koncom apríla privíta francúzske mesto Angers. Z pôvodnej šestice účastníčok vypadli Švédky, ktoré sa posunuli do elitnej kategórie. Slovenky budú bojovať o jedinú postupovú miestenku proti štvorici Francúzsko, Nórsko, Rakúsko a Holandsko. "Budeme mať o zápas menej. Jeden silný súper síce z našej skupiny vypadol, ale sú tam ďalší kvalitní protivníci. Preto sa zodpovedne pripravíme a pokúsime sa postúpiť,“ uviedla Kožanová.