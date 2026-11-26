< sekcia Šport
Slovenky do 19 rokov čakajú zápasy s Gréckom, Poľskom a Kosovom
Dejiskami stretnutí budú Dunajská Streda a Senec.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovensko bude hostiť od piatka (27. 11. 2026) 1. kolo kvalifikačného turnaja UEFA WU19. Slovenské futbalistky odohrajú v skupine A3 tri zápasy, s Gréckom, Poľskom a Kosovom. Dejiskami stretnutí budú Dunajská Streda a Senec. Do turnaja vstúpia Slovenky piatkovým stretnutím proti Grékyniam. V hre je postup do 2. kola kvalifikácie Ligy A a zotrvanie v boji o majstrovstvá Európy 2027, ktorých finálový turnaj sa uskutoční v Maďarsku.
Tréner Tomáš Kvačkaj, ktorý sa ženskej reprezentácie SR do 19 rokov ujal 1. augusta 2026, je spokojný s kádrom na turnaj, ako aj s tým, ako pristupujú jeho zverenkyne k tréningovým povinnostiam: „Myslím si, že sa nám podarilo vyskladať slušný káder, na jednotlivých postoch máme vyrovnanosť medzi hráčkami. Na tréningoch pracujú dobre, správne reagujú, stále získavajú nové informácie o našej hre. Veríme, že budeme na zápasy pripravení.“ Družstvo sa pripravuje spoločne od 22. novembra v Dunajskej Strede.
Na čo sa zameriavali v posledných dňoch v tréningovom procese? „Predovšetkým na súčinnosť hráčok, taktickú pripravenosť či už v ofenzíve alebo defenzíve, aby vedeli, ako majú na ihrisku reagovať a vedieť sa presadiť proti súperovi,“ povedal Kvačkaj. „Súperi sú približne na našej úrovni, preto očakávam vyrovnané zápasy. S každým chceme hrať minimálne vyrovnanú partiu a budeme sa snažiť presadiť. Nad každým chceme vyhrať,“ zdôraznil.
Veľmi dôležitý bude vstup do turnaja. Prvou prekážkou je Grécko. „Od začiatku zrazu zameriavame našu pozornosť v prvom rade na nášho úvodného súpera – Grécko. Vykročiť do turnaja správnou nohou bude veľmi dôležité,“ poznamenal Kvačkaj a vyjadril sa aj k cieľom: „Určite chceme patriť medzi troch postupujúcich do 2. kola v lige A , ktoré sa bude hrať na jar a následne sa pobiť o majstrovstvá Európy. Až turnaj však ukáže, na akej sme úrovni. Verím, že budeme úspešní.“
Podľa neho môže tím niečo vyťažiť aj z domáceho prostredia: „Tešíme sa z toho, že hráme doma. Do istej miery je to výhoda, na hráčky sa prídu pozrieť rodičia, známi. Verím, že im to nebude zväzovať nohy, ale, naopak, pomôže im to.“
Tri prvé tímy zo skupiny čaká 2. kolo kvalifikácie v Lige A, štvrtý zostúpi do Ligy B. Z Ligy A sa na finálový turnaj ME prebojujú z 2. kvalifikačného kola víťazi siedmich skupín.
Tréner Tomáš Kvačkaj, ktorý sa ženskej reprezentácie SR do 19 rokov ujal 1. augusta 2026, je spokojný s kádrom na turnaj, ako aj s tým, ako pristupujú jeho zverenkyne k tréningovým povinnostiam: „Myslím si, že sa nám podarilo vyskladať slušný káder, na jednotlivých postoch máme vyrovnanosť medzi hráčkami. Na tréningoch pracujú dobre, správne reagujú, stále získavajú nové informácie o našej hre. Veríme, že budeme na zápasy pripravení.“ Družstvo sa pripravuje spoločne od 22. novembra v Dunajskej Strede.
Na čo sa zameriavali v posledných dňoch v tréningovom procese? „Predovšetkým na súčinnosť hráčok, taktickú pripravenosť či už v ofenzíve alebo defenzíve, aby vedeli, ako majú na ihrisku reagovať a vedieť sa presadiť proti súperovi,“ povedal Kvačkaj. „Súperi sú približne na našej úrovni, preto očakávam vyrovnané zápasy. S každým chceme hrať minimálne vyrovnanú partiu a budeme sa snažiť presadiť. Nad každým chceme vyhrať,“ zdôraznil.
Veľmi dôležitý bude vstup do turnaja. Prvou prekážkou je Grécko. „Od začiatku zrazu zameriavame našu pozornosť v prvom rade na nášho úvodného súpera – Grécko. Vykročiť do turnaja správnou nohou bude veľmi dôležité,“ poznamenal Kvačkaj a vyjadril sa aj k cieľom: „Určite chceme patriť medzi troch postupujúcich do 2. kola v lige A , ktoré sa bude hrať na jar a následne sa pobiť o majstrovstvá Európy. Až turnaj však ukáže, na akej sme úrovni. Verím, že budeme úspešní.“
Podľa neho môže tím niečo vyťažiť aj z domáceho prostredia: „Tešíme sa z toho, že hráme doma. Do istej miery je to výhoda, na hráčky sa prídu pozrieť rodičia, známi. Verím, že im to nebude zväzovať nohy, ale, naopak, pomôže im to.“
Tri prvé tímy zo skupiny čaká 2. kolo kvalifikácie v Lige A, štvrtý zostúpi do Ligy B. Z Ligy A sa na finálový turnaj ME prebojujú z 2. kvalifikačného kola víťazi siedmich skupín.
Káder ženskej futbalovej reprezentácie SR19:
Brankárky: Sofia Nováková, Michaela Sluková, obrankyne: Ema Marhevková, Zuzana Masárová, Katarína Tordajová, Vanessa Vaňová, Luba Zacharová
Stredopoliarky: Simona Amrichová, Ema Hankociová, Petra Hečková, Sára Kerešová, Terézia Šoltysová, Emily Suchoňová, Esther Melicharek
Útočníčky: Victoria Havalec, Nina Mešťaneková, Milena Klara Marie Mulamba, Fruzsina Oroszi, Michaela Pekárová, Michaela Hudecová
Program SR:
27. november: Slovensko WU19 – Grécko WU19 (Football Academy Dunajská Streda/16.30 h)
30. november: Slovensko WU19 – Poľsko WU19 (NTC Senec/16.30 h)
3. december: Slovensko WU19 – Kosovo WU19 (Football Academy Dunajská Streda/11.00 h)
Brankárky: Sofia Nováková, Michaela Sluková, obrankyne: Ema Marhevková, Zuzana Masárová, Katarína Tordajová, Vanessa Vaňová, Luba Zacharová
Stredopoliarky: Simona Amrichová, Ema Hankociová, Petra Hečková, Sára Kerešová, Terézia Šoltysová, Emily Suchoňová, Esther Melicharek
Útočníčky: Victoria Havalec, Nina Mešťaneková, Milena Klara Marie Mulamba, Fruzsina Oroszi, Michaela Pekárová, Michaela Hudecová
Program SR:
27. november: Slovensko WU19 – Grécko WU19 (Football Academy Dunajská Streda/16.30 h)
30. november: Slovensko WU19 – Poľsko WU19 (NTC Senec/16.30 h)
3. december: Slovensko WU19 – Kosovo WU19 (Football Academy Dunajská Streda/11.00 h)