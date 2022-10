Slovenky do 19 rokov prehrali v kvalifikácii ME s Angličankami 0:3

prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov - 4. skupina (SR):



Anglicko - SLOVENSKO 3:0 (1:0)



Góly: 3. Bayerová (vl.), 52. Hennessyová, 77. Barryová





ďalší zápas:



Dánsko - Slovinsko 4:0 (1:0)



tabuľka:



1. Dánsko 2 2 0 0 10:1 6



2. Anglicko 2 2 0 0 8:0 6



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 1:9 0



4. Slovinsko 2 0 0 2 0:9 0



Poprad/Spišská Nová Ves 8. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov neuspeli ani vo svojom druhom zápase v 4. skupine prvej fázy kvalifikácie ME. V sobotu podľahli v NTC Poprad rovesníčkam z Anglicka 0:3.Zverenky trénera Jozefa Jelšica predtým prehrali s Dánkami 1:6. Na záver skupiny sa stretnú v súboji o tretie postupové miesto so Slovinskom v utorok 11. októbra opäť na štadióne NTC v Poprade.Jozef Jelšic, tréner SR 19 (zdroj: SFZ):