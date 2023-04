Slovenky do 19 rokov prehrali v kvalifikácii ME s Čiernou Horou 2:3

turnaj druhej fázy kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov



5. skupina B-divízie:



SLOVENSKO - Čierna Hora 2:3 (0:1)



Góly: 57. Kovalíková, 71. Bayerová - 40., 54. a 65. Bicičová, ČK: 84. Rakočevičová (Č. Hora) po druhej ŽK



Gabčíkovo 5. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov vstúpili do domáceho turnaja druhej fázy kvalifikácie ME prehrou. V stredajšom zápase 5. skupiny B-divízie podľahli v Gabčíkove rovesníčkam z Čiernej Hory 2:3. Góly SR strelili Frederika Kovalíková a Karolína Bayerová, v drese Čiernej Hory zaznamenala hetrik Nejla Bicičová.Mladé Slovenky čaká v utorok 11. apríla druhý súboj v skupine s Azerbajdžanom (11.00 h).