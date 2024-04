Slovenky do 19 rokov remizovali v kvalifikácii ME so Srbkami 2:2

kvalifikácia ME 2024 hráčok do 19 rokov



skupina A5:



Srbsko - SLOVENSKO 2:2 (0:2)



Góly: 46. Matejičová, 57. Uvalinová - 21. a 54. Hrúziková





ďalší výsledok:



Bielorusko - Belgicko 0:3 (0:2)

Stara Pazova 3. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov vstúpili do turnaja 2. kola kvalifikácie ME 2024 v srbskom meste Stara Pazova remízou 2:2 s domácimi rovesníčkami. Oba góly SR strelila Darina Hrúziková. Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa v skupine A5 najbližšie stretnú v sobotu 6. apríla o 11.00 h s Belgičankami, v utorok 9. apríla ich čaká duel s Bieloruskami (13.00).