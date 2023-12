Slovenky do 19 rokov vyhrali nad Kazachstanom vysoko 6:0

prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov



B-divízia - 6. skupina:



SLOVENSKO - Kazachstan 6:0 (4:0)

Góly: 20., 21. a 54. Hrúziková, 3. Vargová, 17. Straková, 77. Cabúková

Buftea 2. decembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov vyhrali v druhom zápase úvodnej fázy kvalifikácie ME 2024 nad rovesníčkami z Kazachstanu 6:0. Do vedenia 4:0 sa Slovenky dostali v priebehu 21 minút. Tri góly vsietili v priebehu štyroch minút a Darina Hrúziková, ktorá sa blysla čistým hetrikom, skórovala dvakrát za dve minúty.Slovenky remizovali v prvom zápase s domácim Rumunskom 3:3 a v neúplnej trojčlennej tabuľke 6. skupiny B-divízie sú na prvom mieste. Na programe je tak už len stretnutie medzi domácim tímom a Kazachstanom, v ktorom sa rozhodne o víťazkách skupiny. Tie čaká v ďalšej fáze kvalifikácie účasť vo vyššej divízii.