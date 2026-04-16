Slovenky do 19 rokov zdolali Írsko a vyhli sa zostupu do B-ligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

O oba góly sa v nemeckom Velberte postarala v stretnutí 6. skupiny A-ligy Terézia Šoltysová.

Velbert 16. apríla (TASR) - Slovenská reprezentácia futbalistiek do 19 rokov vyhrala vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase ME nad Írskom 2:1. O oba góly sa v nemeckom Velberte postarala v stretnutí 6. skupiny A-ligy Terézia Šoltysová. Jej tím sa tak rozlúčil s turnajom jedinou výhrou a vyhol sa zostupu do B-ligy.

výsledok - druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov

A-liga, 6. skupina:

Slovensko - Írsko 2:1 (0:1)

Góly: 61. a 84. Šoltysová - 42. Doneganová
.

