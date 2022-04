Slovenky do 19 rokov zdolali na kvalifikačnom turnaji Andorru 6:0

2. kolo kvalifikácie Ligy B ME futbalistiek do 19 rokov:

Andorra la Vella



Slovensko - Andorra 6:0 (2:0)



Góly: 58. a 72. Retkesová, 33. Morávková, 45.+1 Mazuchová, 71. Sinová (vlastný), 89. Kovaliková



Gruzínsko - Arménsko 2:0 (0:0)

Tabuľka 5. skupiny:



1. Slovensko 2 2 0 0 14:0 6



2. Gruzínsko 2 1 0 1 2:1 3



3. Andorra 2 1 0 1 1:6 3



4. Arménsko 2 0 0 2 0:10 0



Andorra la Vella 8. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov uspeli aj v druhom vystúpení na turnaji 2. kola kvalifikácie Ligy B ME. V Andorre zvíťazili v piatok nad domácimi rovesníčkami vysoko 6:0 a na čele 5. skupiny sú s plným počtom 6 bodov a skóre 14:0. O priamy postup do Ligy A budúcej edície kvalifikácie zabojujú v pondelok o 12.00 h proti trojbodovým Gruzínkam.