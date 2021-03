Slovenky do Luxemburska pre postup, Streicher: Máme kvalitu

Nominácia SR na turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2021:



Brankárky: Adriana Medveďová (UHC Eggenburg/Rak.), Viktória Oguntoyeová (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)

Pivotky: Nikoleta Trúnková (Iuventa Michalovce), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda)

Krídelníčky: Annamária Patrnčiaková (TJ Sokol Lázně Kynžvart/DHC Plzeň/ČR), Martina Popovcová (Iuventa Michalovce), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda)

Spojky: Erika Rajnohová (CB Mecalia Atlético Guardés/Šp.), Simona Szarková, Barbora Lanczová, Anette Emma Hudáková (všetky Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.), Marianna Rebičová, Vladimíra Bajčiová (obe Iuventa Michalovce), Natália Némethová (HK Slovan Duslo Šaľa), Boglárka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda).



Program turnaja 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxemburgu:



piatok: 17.00 Slovensko – Ukrajina, 19.30 Izrael – Luxembursko

sobota: 15.30 Slovensko – Izrael, 18.00 Ukrajina – Luxembursko

nedeľa: 15.30 Ukrajina – Izrael, 18.00 Luxembursko – Slovensko

Bratislava 18. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky čaká od piatka do nedele boj o postup z prvej fázy kvalifikácie MS 2021. Na turnaji I. skupiny v Luxembursku sú v hre dve miestenky do baráže, okrem domácej reprezentácie budú súperkami zvereniek trénera Pavla Streichera aj Ukrajina a Izrael. Svetový šampionát sa uskutoční v decembri v Španielsku.,“ uviedol Streicher pre oficiálny zväazový portál slovakhandball.sk.Slovenky začali prípravu minulý víkend v Bratislave, kde zotrvali až do štvrtkového odchodu do Luxemburska. "," vyhlásil slovenský kouč, ktorý má k dispozícii 18-členný káder. Pri neúčasti zranenej Moniky Rajnohovej bude kapitánka Réka Bíziková.Hneď v prvý deň turnaja čaká na slovenský tím papierovo najsilnejší súper - Ukrajina. "," povedal Streicher.V aprílovej baráži už má istú účasť desať tímov na základe umiestnenia na ME 2020 - Česko, Nemecko, Maďarsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko a Švédsko. K nim sa pridali už aj Portugalsko a Turecko, keďže turnaj 3. skupiny prvej fázy sa po odhlásení Fínska neuskutočnil. Miestenku na MS 2021 majú zatiaľ z Európy vo vrecku obhajca titulu Holandsko, Španielsko ako organizátor a štvorica najlepších z ME 2020 Nórsko, Francúzsko, Chorvátsko a Dánsko.