Slovenky doma s víťaznou ambíciou, Kováčiková: Splniť všetko

nominácia reprezentácie Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2025 žien proti Rumunsku (štvrtok 6. februára, 19.00 h):



hráčky: Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Viktória Havranová (Herner TC/Nem.), Terézia Páleníková (Danilo's Pizza Bursa Ant Spor/Tur.), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové/ČR), Alexandra Buknová, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (SBŠ Ostrava/ČR), Miroslava Mištinová (bez klubovej príslušnosti), Ivana Jakubcová (GEAS Basket/Tal.), Veronika Remenárová (Royal Castors Braine/Bel.), Tereza Sedláková (C.B. Toyota Adareva Tenerife/Šp.), Rebeka Mikulášiková (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp./Poľ.).



realizačný tím: Martin Pospíšil – hlavný tréner, Ivana Jalčová, Radko Dvorščák – asistenti trénera, Michal Nagaj – fyzioterapeut, Marek Mikletič – kondičný tréner, Lucia Lásková – manažérka tímu, Marianna Grillová – vedúca tímu, Monika Bartošová – doktorka, Lukáš Kováčik - fyzioterapeut







program F-skupiny kvalifikácie ME 2025 - štvrtok 6. februára:



17.00 h: Turecko - Island (Izmit)



19.00 h: SLOVENSKO - Rumunsko (Bratislava)







tabuľka F-skupiny:



1. Turecko 4 4 0 313:209 8 – istý postup na ME



2. SLOVENSKO 4 2 2 261:287 6



3. Rumunsko 4 1 3 286:341 5



4. Island 4 1 3 282:305 5





Bratislava 5. februára (TASR) – Basketbalistky Slovenska vstupujú do záverečnej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 s ambíciou uspieť v zostávajúcich dvoch domácich zápasoch. Vo štvrtok 6. februára o 19.00 h budú v bratislavskej Gopass aréne brániť proti Rumunsku druhé miesto v F-skupine.Ak si chcú slovenské basketbalistky zopakovať účasť medzi 16 najlepšími tímami Európy, tak pri ideálnom scenári musia februárové zápasy vyhrať a navyše čo najvyšším rozdielom, aby zabojovali o jednu zo štyroch miesteniek pre tímy na druhých miestach.,“ vyjadrila sa pre TASR rozohrávačka Nikola Kováčiková.S Rumunskom sa slovenský výber stretol na začiatku kvalifikácie, v novembri 2023 získal po výsledku 93:77 prvé dva body do tabuľky.vrátil sa k tomuto duelu reprezentačný tréner Martin Pospíšil. Za ten čas prešla slovenská zostava výraznou obmenou, čo pripomenula Nikola Dudášová: „Rumunsko má pred februárovými zápasmi na konte jedno víťazstvo a tri prehry, stále tak má teoretickú nádej na postup na záverečný turnaj.“ povedal tréner Sloveniek.Výhodou Slovenska môže byť fakt, že oproti novembrovým zápasom prišlo k drobným zmenám v zostave. Väčšia zohranosť by mala priniesť vo štvrtok večer potrebný úspech.“ uviedla Kováčiková.Slovenky budú hájiť druhú priečku, ale samozrejme budú sa pozerať aj na to, aby uhrali čo najlepšie skóre. V tabuľke tímov z druhých miest môže rozhodovať o postupe každý bod.dodala Dudášová.Priamy prenos zo zápasu Slovenska s Rumunskom odvysiela športová televízia JOJ Šport 2.