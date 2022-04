Slovenké hokejistky zdolali Rakúsko 2:1 a skončili tretie

Turnaj A-skupiny I. divízie MS žien v Angers



Rakúsko - Slovensko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 37. Fazokasová - 1. Korenková, 36. L. Halušková (Hlinková, Lucák Čupková). Vylúčené: 2:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hoveová (Nór.), Picavetová (Fr.) – Gottlibetová (Maď.), Lacková (Nem.), 940 divákov.



Zostava SR: Zimková - Vysokajová, Bednárik, L. Šulíková, Kúbeková, Leskovjanská, Drábeková, Košecká, A. Šulíková - Hlinková, Lucák Čupková, Korenková - L. Ištocyová, Fančovičová, L. Halušková - Nemčeková, Matejková, R. Halušková - Suráková, Kapičáková, Maskaľová.



hlas (zdroj: www.hockeyslovakia.sk):



Tomáš Segíň, tréner SR: "Na úvod podujatia sme odohrali dva ťažké zápasy proti Nórkam a Francúzkam, v ktorých sa nám nepodarilo bodovať. Po dvoch dňoch voľna sme nastúpili ako keby do nového turnaja s novým cieľom, a to zvíťaziť v ďalších dvoch dueloch, čo sme zvládli. Rakúšanky v poslednom vystúpení bojovali o postup, boli možno trochu pod tlakom. My sme si išli za svojim cieľom a vypálilo to tak, ako to vypálilo. Dievčatá aj členovia realizačného tímu odviedli kus dobrej roboty, a preto si zaslúžia odmenu v podobe bronzových medailí."

ďalší výsledok:



Francúzsko - Nórsko 4:1



tabuľka:



1. Francúzsko 4 3 0 1 0 14:5 10 - postup



2. Nórsko 4 2 0 1 1 13:10 7



3. SLOVENSKO 4 2 0 0 2 7:8 6



4. Rakúsko 4 0 3 0 1 10:8 6



5. Holandsko 4 0 0 1 3 4:17 1 - zostup



Angers 30. apríla (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky zakončili víťazne účinkovanie na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta. V sobotňajšom zápase v Angers zdolali Rakúšanky tesne 2:1. Zverenky trénera Tomáša Segíňa síce nedosiahli na vytúžený postup medzi elitu, ale z Francúzska si priniesli bronzové medaily.Slovenské hokejistky sa vďaka triumfu v poslednom zápase posunuli na tretiu priečku tabuľky. Pred Rakúšanky ich dostal práve lepší výsledok zo vzájomného duelu. O jedinom postupujúcom sa rozhodlo vo večernom súboji medzi Nórkami a Francúzkami, domáce vyhrali 4:1 a postúpili. Holanďanky po štyroch prehrách v štyroch stretnutiach klesli späť do B-skupiny I. divízie MS.