Slovenky kľúčový duel v skupine nezvládli, v stredu proti Tunisku

Llíria 7. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky nezvládli v pondelok kľúčový zápas v boji o postup medzi elitných 24 tímov MS v Španielsku. V rozhodujúcom dueli podľahli po dráme Česku tesne 23:24 a na šampionáte budú bojovať už iba v Prezidentskom pohári pre tímy z posledných štvrtých priečok jednotlivých skupín.



"Mali sme vynikajúcu brankárku, Viki Oguntoyová právom získala ocenenie pre najlepšiu hráčku stretnutia. S jej 43-percentnou úspešnosťou sa takýto zápas jednoducho musí vyhrať," vyhlásil bezprostredne po stretnutí s Českom kouč slovenskej reprezentácie Pavol Streicher. Jeho zverenky potrebovali na postup víťazstvo a v prvom polčase viedli aj o päť gólov (12:7). V priebehu pár minút však o náskok po zbytočných chybách prišli a v druhopolčasovej dráme sa nedokázali od súperiek odpútať viac ako na rozdiel jedného gólu. Češky napokon koncovku zvládli lepšie a budú hrať v hlavnej fáze MS.



"Znovu sa potvrdilo, že sme tímom, ktorý dokáže v priebehu pár minút postaviť súpera na nohy a vrátiť ho do zápasu. Teraz sa nám to stalo v prvom polčase a v druhom to už bol boj. Bola to aj otázka šťastia v koncovke," povzdychol si Streicher. Jeho tím až príliš ľahko stratil vydretý náskok a často doplácal na technické chyby. "Bolo to spôsobené určite aj veľkých chcením. Hráme niekedy až príliš bezhlavo dopredu, bez toho aby sme mali nejaký plán."



Češky často využívali na skórovanie aj rýchle protiútoky. "Súper sa veľmi dobre pripravil na krytie Niky Trúnkovej na pivote, tam sme mu odovzdali tri-štyri lopty v prvom polčase. Ďalší faktor, ktorý nás prenasledoval počas všetkých troch dueloch v skupine, bol rýchly návrat do obrany. Tým pádom sa súperi dostával k ľahkým gólom. Pretože obrana proti postupnému útoku súpera fungovala veľmi dobre," vysvetlil Streicher. Jeho zverenky skončili v E-skupine bez bodu posledné, predtým podľahli Maďarsku 29:35 a Nemecku 22:36. Prvé tri tímy si vybojovali postup do hlavnej fázy, v ktorej sa bude hrať v štyroch šesťčlenných skupinách o prienik do štvrťfinále.



Slovenský tím už bude bojovať iba o 25. až 32. priečku. Pokračovať bude v meste Llíria, v jednej z dvoch skupín Prezidentského pohára ho čakajú ešte tri zápasy a na záver duel o konečné umiestnenie. Postupne sa v skupine stretnú s Tuniskom (streda 8. decembra), Paraguajom (piatok 10. decembra) a Čínou (nedeľa 12. decembra), vždy o 15.00 SEČ. Víťaz skupiny bude hrať o konečné 25. miesto s víťazom druhej skupiny o Prezidentský pohár, druhé tímy zo skupín o 27., tretie o 29. a štvrté tímy o 31. miesto na MS.