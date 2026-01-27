Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky na ME prehrali aj druhý zápas, Nemecku podľahli 11:22

Ilustračné foto. Foto: TASR

Na svoj ďalší duel nastúpia vo štvrtok 29. januára od 19.45 proti Francúzsku.

Autor TASR
Funchal 27. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle prehrali aj vo svojom druhom zápase na ME v portugalskom Funchale. V utorňajšom stretnutí základnej A-skupiny podľahli Nemecku 11:22. Na svoj ďalší duel nastúpia 29. januára od 19.45 proti Francúzsku. To nestačilo na Grécko 5:23 a vo štvrtok zabojuje na diaľku o postup.

Víťazne vyšli v utorok okrem Nemiek aj Holandsko, Taliansko a Maďarsko. „Oranjes“ si v pozícii obhajkýň titulu poradili so Švajčiarskom 28:2. Talianky zdolali Srbsko 17:6 a vysoký triumf si pripísali aj Maďarky, ktoré deklasovali Rumunsko 28:3.



ME vo vodnom póle

ženy

A-skupina:

Nemecko - SLOVENSKO 22:11 (7:5, 6:1, 4:1, 5:4)

Góly SR: Stankovianska 5, Sedláková 3, Garančovská, Vargová a Holičová po 1.



Grécko - Francúzsko 23:5 (7:2, 7:2, 6:0, 3:1)



tabuľka:

1. Grécko 2 2 0 0 0 47:12 6

2. Nemecko 2 1 0 0 1 33:24 3

3. Francúzsko 2 1 0 0 1 18:34 3

4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 18:46 0




B-skupina:

Maďarsko - Rumunsko 28:3 (7:0, 7:1, 6:0, 8:2)



C-skupina:

Taliansko - Srbsko 17:6 (5:2, 5:1, 4:2, 3:1)



D-skupina

Holandsko - Švajčiarsko 28:2 (10:1, 7:0, 7:0, 4:1)



Izrael - Veľká Británia 11:6 (2:1, 2:1, 4:2, 3:2)




tabuľka:

1. Holandsko 2 2 0 0 0 42:6 6

2. Izrael 2 2 0 0 0 35:15 6

3. V. Británia 2 0 0 0 2 10:25 0

4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 11:52 0
