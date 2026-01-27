< sekcia Šport
Slovenky na ME prehrali aj druhý zápas, Nemecku podľahli 11:22
Na svoj ďalší duel nastúpia vo štvrtok 29. januára od 19.45 proti Francúzsku.
Autor TASR,aktualizované
Funchal 27. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle prehrali aj vo svojom druhom zápase na ME v portugalskom Funchale. V utorňajšom stretnutí základnej A-skupiny podľahli Nemecku 11:22. Na svoj ďalší duel nastúpia 29. januára od 19.45 proti Francúzsku. To nestačilo na Grécko 5:23 a vo štvrtok zabojuje na diaľku o postup.
Víťazne vyšli v utorok okrem Nemiek aj Holandsko, Taliansko a Maďarsko. „Oranjes“ si v pozícii obhajkýň titulu poradili so Švajčiarskom 28:2. Talianky zdolali Srbsko 17:6 a vysoký triumf si pripísali aj Maďarky, ktoré deklasovali Rumunsko 28:3.
ME vo vodnom póle
ženy
A-skupina:
Nemecko - SLOVENSKO 22:11 (7:5, 6:1, 4:1, 5:4)
Góly SR: Stankovianska 5, Sedláková 3, Garančovská, Vargová a Holičová po 1.
Grécko - Francúzsko 23:5 (7:2, 7:2, 6:0, 3:1)
B-skupina:
Maďarsko - Rumunsko 28:3 (7:0, 7:1, 6:0, 8:2)
C-skupina:
Taliansko - Srbsko 17:6 (5:2, 5:1, 4:2, 3:1)
D-skupina
Holandsko - Švajčiarsko 28:2 (10:1, 7:0, 7:0, 4:1)
Izrael - Veľká Británia 11:6 (2:1, 2:1, 4:2, 3:2)
tabuľka:
1. Grécko 2 2 0 0 0 47:12 6
2. Nemecko 2 1 0 0 1 33:24 3
3. Francúzsko 2 1 0 0 1 18:34 3
4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 18:46 0
tabuľka:
1. Holandsko 2 2 0 0 0 42:6 6
2. Izrael 2 2 0 0 0 35:15 6
3. V. Británia 2 0 0 0 2 10:25 0
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 11:52 0
