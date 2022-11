Slovenky na ME v D-skupine s Estónskom, Fínskom a opäť so Španielskom

skupiny ME 2023 žien:



A-skupina (Belg.): Belgicko, Slovinsko, Srbsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko

B-skupina (Tal.): Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko

C-skupina (Nem.): Nemecko, Azerbajdžan, Turecko, Česko, Švédsko, Grécko

D-skupina (Est.): Estónsko, Fínsko, Holandsko, Francúzsko, SLOVENSKO, Španielsko

Neapol 16. novembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sa strenú v základnej D-skupine budúcoročných majstrovstiev Európy v Tallinne s domácim Estónskom, Fínskom, Holandskom, Francúzskom a Španielskom. Rozhodol o tom stredajší žreb v Palazzo Reale v Neapole.Slovensky sa kvalifikovali na šampionát ako víťazky E-skupiny. Zverenky Michala Mašeka utrpeli v kvalifikačných bojoch jedinú prehru, v Gijone podľahli domácim Španielkam 1:3. V domácej odvete však súperky, s ktorými si zmerajú sily opäť i na ME, zdolali 3:0 a tak skončil v tabuľke na prvom mieste. Slovenské družstvo postúpilo na kontinentálny šampionát šiestykrát v histórii, tretíkrát za sebou.Stredajšieho žrebu sa zúčastnilo 24 mužských a ženských reprezentácií. Platili pri ňom pravidlá, že každá organizátorská krajina bola nasadená v skupine ako číslo jeden a mohla si do nej vybrať jedno družstvo. Potom nasledoval žreb ďalších 16 účastníkov, ktorí sa zoradili podľa rebríčka do štyroch košov. Slovenky figurovali v treťom spolu s Ukrajinou, Bosnou a Hercegovinou a Švédskom.V každej zo štyroch skupín sa pobije o postup šesť tímov. Ženský turnaj sa bude hrať v Belgicku (A-skupina), Taliansku (B-skupina), Nemecku (C-skupina) a Estónsku (D-skupina). Taliansko a Srbsko nemohli byť v jednej skupine, keďže na posledných ME boli spolu vo finále. Mužský turnaj hostia Taliansko, Bulharsko, Severné Macedónsko a Izrael. Taliansko a Slovinsko nemohli byť v jednej skupine, keďže na posledných ME boli spolu vo finále. Spoločný žreb mužského a ženského turnaja sa uskutočnil prvýkrát v histórii.