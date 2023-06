Slovenky na ME zdolali Turecko 80:66, zahrajú si o štvrťfinále

ME 2023 basketbalistiek v Slovinsku a Izraeli



D-skupina (Ľubľana/Slovin.):



Turecko - SLOVENSKO 66:80 (31:40)



Najviac bodov Turecka: McCowanová a Uzunová po 16, Erdoganová 11. Zostava a body SR: Páleniková 20, Jakubcová 15, Wrzesiňská 13, Moravčíková 11, Buknová 0 (Dudášová 13, Mištinová 5, Oroszová a Stašová 0)



TH: 8/6 – 16/12, fauly: 20 - 17, trojky: 4 - 9. Rozhodovali: Kozlovskis (Lot.), Vulič (Chor.), Manheim (Izr.), štvrtiny: 15:21, 16:19, 14:18, 19:19.

Ľubľana 18. júna (TASR) - Slovenské basketbalistky vybojovali na ME v Slovinsku a Izraeli premiérové víťazstvo. Vo svojom treťom vystúpení v Ľubľane zdolali Turecko 80:66, v D-skupine obsadili tretie miesto a zahrajú si play off o účasť vo štvrťfinále. V utorok 20. júna narazia na druhý tím C-skupiny Nemecko.Slovenky potrebovali nad nedeľňajším súperom vyhrať akýmkoľvek bodovým rozdielom, aby mohli pokračovať na turnaji. K postupovému víťazstvu najvýraznejšie prispela Terézia Páleníková, autorka 20 bodov.Slovenky vstúpili do súboja o pokračovanie na turnaji mimoriadne sebavedomo, v útočnej fáze sa okamžite chytila Páleníková, keď sa postarala o 5 zo 7 bodov tímu. Výber trénera Juraja Suju bol aktívnejší, dobre bránil a zaslúžene sa ujal vedenia. Turecko sa nedostávalo ku svojej hre, ale keď už prišla nejaká chyba, tak bola okamžite z ich strany potrestaná. Slovenkám mimoriadne opäť pomáhala Moravčíková a streľba za tri body, po prvej štvrtine znamenala stav 21:15. Pozitívne sa vyvíjal aj začiatok druhej časti, obranne sa slovenskému tímu darilo strážiť tento priestor. Opäť však prišlo k scenáru, keď sa v priebehu niekoľkých minút otočil vývoj stretnutia. V tomto prípade sa Turecko bodovým úsekom 14:3 dostalo do vedenia. Slovenky sa chvíľkovo útočne zasekli, ale rozbehla sa im zase raz trojbodová streľba a vedenie bolo späť v ich moci. Záver štvrtiny bol v réžii Sloveniek, úsekom 14:2 si vybojovali polčasové vedenie 40:31.Aj začiatok druhého polčasu potiahla útočne Páleníková, pre svoje družstvo vybojovala dvojciferný náskok. Turecko sa po pár chybách priblížilo, ale slovenské herné sebavedomie a produktivita Moravčíkovej neprinášala dlho žiadnu dramatizáciu. Na strane tímu trénera Juraja Suju bola evidentne väčšia vôľa po úspechu a pokračovaní na turnaji. Vedeli sa vyrovnať s každou ťažkosťou a do poslednej štvrtiny išli za stavu 58:45. Všetko pozitívne pokračovalo aj v záverečnej časti, náskok Slovenska sa podaril nielen udržiavať, ale ho aj zvyšovať. Turecko s ubúdajúcim časom prirodzene riskovalo a tlačilo, ale slovenský výber si skúsene ustrážil cestu za premiérovým víťazstvom na ME a postup do play off zápasu o účasť vo štvrťfinále.