Slovenky na MS obsadili 4. miesto v hliadkach 3xC1, zvíťazili Češky

Na snímke slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Slovenkám nevyšiel najmä úvod, keď rýchlo nazbierali štyri trestné sekundy a strácali aj rýchlostne.

Penrith 30. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová postúpili do semifinále disciplíny C1 na MS v Austrálii. Paňková dosiahla piaty najlepší kvalifikačný čas, keď po jazde bez trestnej sekundy zaostala za najrýchlejšou Španielkou Nuriou Vilarrublovou o 2,13 sekundy. Bez dotyku bránky prešla traťou aj Luknárová, ktorá mala 23. kvalifikačný čas (+6,16).

Do postupovej tridsiatky sa tesne nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa po dvoch trestných sekundách a strate 8,83 umiestnila na 31. mieste.

Medzi tridsiatku najlepších sa v disciplíne C1 dostali aj všetci traja slovenskí reprezentanti. Matej Beňuš dosiahol 17. najrýchlejší čas, keď za víťazom kvalifikácie Čechom Adamom Králom zaostal o 3,67 sekundy bez trestných sekúnd. Marko Mirgorodský postúpil do semifinále z 27. miesta s mankom 5,54 a dvomi trestnými sekundami. Martikán uzavrel tretiu desiatku, keď dostal dve trestné sekundy a napokon mal stratu 5,79 sekundy.

Slovenky Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková obsadili 4. miesto v disciplíne hliadky 3 x C1. Z triumfu sa tešili Češky v zložení Gabriela Satková, Martina Satková a Andriana Morenová pred Nemkami a Britkami.

Slovenkám nevyšiel najmä úvod, keď rýchlo nazbierali štyri trestné sekundy a strácali aj rýchlostne. Napokon získali ešte ďalšie dve trestné sekundy na dvanástej bránke. Na trať sa dostali ako piate v poradí a po svojej jazde figurovali na 2. mieste za Nemkami.

Slovenky boli blízko k prvému cennému kovu na MS. Bezprostredne po finálových jazdách figurovali na 3. mieste po tom, čo reprezentantky Veľkej Británie dostali 50-sekundovú penalizáciu. Rozhodcovia im ju však krátko na to odobrali a Slovenky sa zosunuli z medailovej priečky. Na predošlých MS vo Veľkej Británii obsadili v rovnakom zložení 5. miesto.

V tímovej C1 mužov sa slovenskí reprezentanti umiestnili na 9. mieste. Michal Martikán, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš zaostali za víťaznými Francúzmi o 8,46 sekúnd po tom, čo nazbierali štyri trestné sekundy.



MS vo vodnom slalome, hliadky 3 x C1, finále

ženy:

1. Česko (Gabriela Satková, Martina Satková, Andriana Morenová) 109,57 sek. (0), 2. Nemecko + 3,36 (0), 3. Veľká Británia +6,04 (2), 4. SLOVENSKO (Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková) +7,46 (6), 5. Francúzsko +9,25 (0), 6. Slovinsko +10,37 (0), 7. Čína +12,67 (2), 8. Španielsko +12,67 (2)



muži:

1. Francúzsko 99,97 sek (0), 2. Veľká Británia +0,79 (0), 3. Slovinsko +0,89 (2), 4. Austrália +1,32 (0), 5. Taliansko +1,41 (0), 6. Írsko +2,69 (0), 7. Španielsko +4,22 (0), 8. Česko +6,01 (4), 9. SLOVENSKO (Michal Martikán, Marko Mirgorodský, Matej Beňuš) +8,46 (4)
