Slovenky na MS obsadili 4. miesto v hliadkach 3xC1, zvíťazili Češky
Slovenkám nevyšiel najmä úvod, keď rýchlo nazbierali štyri trestné sekundy a strácali aj rýchlostne.
Autor TASR,aktualizované
Penrith 30. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová postúpili do semifinále disciplíny C1 na MS v Austrálii. Paňková dosiahla piaty najlepší kvalifikačný čas, keď po jazde bez trestnej sekundy zaostala za najrýchlejšou Španielkou Nuriou Vilarrublovou o 2,13 sekundy. Bez dotyku bránky prešla traťou aj Luknárová, ktorá mala 23. kvalifikačný čas (+6,16).
MS vo vodnom slalome, hliadky 3 x C1, finále
ženy:
1. Česko (Gabriela Satková, Martina Satková, Andriana Morenová) 109,57 sek. (0), 2. Nemecko + 3,36 (0), 3. Veľká Británia +6,04 (2), 4. SLOVENSKO (Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková) +7,46 (6), 5. Francúzsko +9,25 (0), 6. Slovinsko +10,37 (0), 7. Čína +12,67 (2), 8. Španielsko +12,67 (2)
muži:
1. Francúzsko 99,97 sek (0), 2. Veľká Británia +0,79 (0), 3. Slovinsko +0,89 (2), 4. Austrália +1,32 (0), 5. Taliansko +1,41 (0), 6. Írsko +2,69 (0), 7. Španielsko +4,22 (0), 8. Česko +6,01 (4), 9. SLOVENSKO (Michal Martikán, Marko Mirgorodský, Matej Beňuš) +8,46 (4)
ženy:
muži:
