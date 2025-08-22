< sekcia Šport
Slovenky na MS obsadili vo finále K4 na 500 m piate miesto
V B-finále mužov v K1 na 200 m štartoval ďalší slovenský reprezentant Csaba Zalka, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii.
Autor TASR
Miláno 22. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil piate miesto na majstrovstvách sveta v talianskom Miláne. V piatkovom A-finále na 500 m dosiahli Slovenky čas 1:34,09 min. a na víťazné Španielky stratili sekundu a pol. Striebro získali Číňanky a bronz si odniesla bieloruská posádka, ktorá štartovala pod neutrálnym štatútom.
V B-finále mužov v K1 na 200 m štartoval ďalší slovenský reprezentant Csaba Zalka, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii. S časom 35,82 s zaostal len za Portugalcom Iagom Bebianom, na ktorého stratil 13 stotín sekundy.
MS v rýchlostnej kanoistike:
ženy
K4 na 500 m - A-finále: 1. Španielsko (Sara Ouzandeová, Lucia Valová, Estefania Fernandezová, Barbara Pardová) 1:32,58 min., 2. Čína (Tung-jin Li, Š'-meng Jü, Nan Wang, Ťi Wang) +0,09 s, 3. Bielorusko (Marharyta Tkačovová, Uladzislava Skryhanavová, Ina Saučuková, Nadzeya Kušnerová) +0,21 s, ..., 5. SLOVENSKO (Réka BUGÁROVÁ, Sofia BERGENDIOVÁ, Hana GAVOROVÁ, Bianka SIDOVÁ) +1,5
