Slovenky na MS18 v základnej skupine s Japonskom, Brazíliou a Angolou
Slovenky pôjdu na šampionát v pozícii úradujúcich kadetských majsteriek Európy.
Autor TASR
Bazilej 8. mája (TASR) - Slovenské hádzanárky sa na tohtoročných MS hráčok do 18 rokov stretnú v základnej G-skupine s Japonskom, Brazíliou a Angolou. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) v Bazileji. Slovenky pôjdu na šampionát v pozícii úradujúcich kadetských majsteriek Európy. Turnaj sa bude hrať od 29. júla do 9. augusta v Rumunsku.
Mladé Slovenky vlani v auguste šokovali hádzanársky svet, keď v čiernohorskej Podgorici zaskočili favoritov a ziskom zlata dosiahli historický úspech. Pred žrebom MS preto figurovali vo výkonnostne najsilnejšom prvom koši. Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich skupín po štyroch, prvé dve z každej postúpia do hlavnej fázy MS. Základnú skupinu odohrajú Slovenky v meste Ramnicu Valcea. Dejiskom main round bude Moveni, zápasy o medaily bude hostiť Pitešť. Obhajcom titulu v tejto vekovej kategórii je Španielsko.
„Pozitívne je, že už konečne vieme, s kým budeme mať tú česť. Naši súperi v základnej skupine sú veľká neznáma a poznatky o nich bude veľmi ťažké získať. Napriek tomu si myslíme, že je v našich silách postúpiť do main round s dvoma bodmi a tam nás budú čakať pravdepodobne tímy Švajčiarska a buď tím Srbska alebo Slovinska. Našim cieľom je postup do osemfinále a potom rozhodne momentálna forma o konečnom umiestnení. Najdôležitejšie však bude, aby boli zdravé všetky naše kľúčové hráčky a tým aby sme šli na MS dobré pripravení,“ reagoval na žreb reprezentačný kouč Pavol Streicher pre slovakhandball.sk.
Zloženie základných skupín MS 2026 hráčok do 18 rokov
A-skupina: Chorvátsko, Francúzsko, Egypt, Fidži
B-skupina: Dánsko, Česko, Kórejská republika, Mexiko
C-skupina: Španielsko, Nemecko, Guinea, Uzbekistan
D-skupina: Čierna Hora, Argentína, Holandsko, Čile/Venezuela
E-skupina: Maďarsko, Švédsko, Tunisko, Kanada
F-skupina: Čína, Rumunsko, Kazachstan, Uruguaj
G-skupina: SLOVENSKO, Japonsko, Brazília, Angola
H-skupina: Švajčiarsko, Srbsko, Slovinsko, Alžírsko
