Slovenky na OH kvalifikácii bez finále vzduchovej pušky na 10 m

Rio de Janeiro 16. apríla (TASR) - Slovenské reprezentantky v športovej streľbe nepostúpili na olympijskej kvalifikácii v Riu de Janeiro do finále vzduchovej pušky na 10 m. Kamila Novotná skončila v pondelkovej kvalifikácii na 44. mieste so ziskom 625,7 bodu, Zuzana Ňakátová obsadila 54. (624,6) a Daniela Demjén Pešková 77. priečku (621,2). Do finále sa kvalifikovalo osem najlepších strelkýň.