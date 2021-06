Slovenky na úvod A-skupiny ME prehrali so Švédskom 57:74

ME A-skupina (Valencia):



Juraj Suja, tréner Slovenska: "Švédsko hralo dobre a stopercentne si zaslúžilo za tento výkon víťazstvo. Sestry Eldebrinkové ukázali svoj level, tvorili hru a ťahali svoje spoluhráčky. Odviedli dobrý výkon. Moje prvé dojmy sú také, že môj tím zaplatil nováčikovskú daň, respektíve za neskúsenosť. Máme mnoho neskúsených hráčok na tomto leveli. Toto je pre nás veľmi užitočné, keď môžeme hrať takéto zápasy na takomto turnaji. V tretej štvrtine ste mohli vidieť na nás nervozitu, báli sme sa ako keby úspechu. V záverečnej 10-minútovke sme hrali uvoľnene, nevyzeralo to zle, ale to nestačí. Verím, že je to za nami. V piatok nás čaká nový zápas, v ktorom sa pokúsime ukázať z našej strany lepší výkon.“

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: "V prvom rade by som chcela pogratulovať Švédsku. Nebol to ľahký zápas, ale myslím si, že toto stretnutie sme mohli vyhrať. V prvom polčase sme mali otvorené strely, ale nepremenili sme ich. V tretej štvrtine sme urobili veľké množstvo chýb pri pick-n-rolle, Švédsko pod košom skórovalo mnoho ľahkých bodov. To bol pre nás koniec.“



Ďalší program Slovenska v A-skupine ME:



piatok 18. júna o 18.00 h: SLOVENSKO - Bielorusko

nedeľa 20. júna o 21.00 h: Španielsko - SLOVENSKO

Valencia 17. júna (TASR) - Slovenským basketbalistkám nevyšiel vstup do 38. majstrovstiev Európy. V úvodnom zápase A-skupiny vo Valencii prehrali so Švédskom vysoko 57:74.Favorizované Švédky vyhrali úvodnú štvrtinu 20:11 a do polčasu si udržali deväťbodový náskok (33:24). V tretej časti však absolútne dominovali a vyhrali ju 25:6. Severanky nasadili v záverečnej štvrtine hráčky z lavičky, Slovenky ju vyhrali 27:16 a znížili hrozivé manko na 17 bodov.Zverenky trénera Juraja Suju čaká druhý duelu už v piatok od 18.00 h s Bieloruskom, súboje v základnej skupine uzavrú v nedeľu o 21.00 h proti domácemu Španielsku. Zo skupín postupuje priamo do štvrťfinále iba víťaz, tímy na druhom a treťom mieste čaká súboj o účasť v tejto fáze turnaja.